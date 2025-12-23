El Valencia Basket medirá este martes ante el Kosner Baskonia en la Euroliga su capacidad de recuperación física y mental tras haber encadenado dos derrotas seguidas en cuatro días, ante el Maccabi Tel Aviv el jueves en el torneo europeo, y el UCAM Murcia en la Liga Endesa este domingo.



En ambos casos, el equipo 'taronja' fue a remolque de sus rivales, que consiguieron con defensas intensas y tácticas, reducir sus transiciones y cortocircuitar sus ataques estáticos.

El Valencia, que llegaba tras asaltar la cancha del Olympiacos, se agarró a ambos partidos y tuvo tres triples para forzar la prórroga en Israel, pero dejó de ser el equipo que marca el ritmo del partido y ahora, empujado por su público, tratará de volver a serlo.



También su rival llega desgastado a esta cita, de hecho lo hace aún más y con una plantilla más corta, aunque también con un mejor balance mejor en estos últimos días.