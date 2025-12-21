Las claves del Villarreal - Barcelona:
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Fueraaa Ayozeee!!
6' (0-0) ¡¡Otra ocasión para el Villarreal!! Centro de Buchanan que no despeja con contundencia Joan García y el balón le cayó a Ayoza, quien remató de volea, pero su disparo fue repelido por un providencial Koundé.
Villarreal - Barça, La Liga |Los azulgranas se hacen con el balón
5' (0-0) Está empezando a implantar su juego en el partido el FC Barcelona, moviendo el balón de un lado a otro buscando los espacios en la defensa del Villarreal.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡A punto de marcar Pepé!!
2' (0-0) ¡¡Ni dos minutos ha tardado el Villarreal en estar a punto de marcar el primer gol del partido!! Salida en trompa del submarino bajo la conducción de Moleiro, quien puso un centro al segundo palo para que el delantero rematara de cabeza, pero su remate se marchó fuera por muy poco.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Coomiienzaaa el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el estadio de La Cerámica!! La primera posesión del partido es para el Barça, mientras que el Villarreal presiona alto.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
¡¡Suena el himno del Villarreal al mismo tiempo que salen los 22 protagonistas del túnel de vestuarios!! Ambiente espectacular en las gradas de La Cerámica.
Villarreal - Barça, La Liga | El árbitro del partido
Javier Alberola Rojas será quien imparta justicia hoy en La Cerámica. El manchego dirigirá al Barça por segunda vez esta temporada tras haberlo hecho en la victoria (2-4) contra el Celta en Balaídos de la jornada 12. También ha arbitrado una vez al Villarreal este curso. Fue en el derbi contra el Valencia, que se jugó en Mestalla y que acabó con victoria para los de Marcelino García Toral (0-2).
Villarreal - Barça, La Liga | El Real Madrid mete presión
Mientras tanto, el Real Madrid ganó anoche su partido ante el Sevilla logrando recortar a un punto su desventaja con el Barça. Esto obliga a los de Flick a sumar de tres en un campo muy complicado.
Villarreal - Barça, La Liga | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped de La Cerámica. Quedan 20 minutos para el inicio.
Villarreal - Barça, La Liga | El liderato, en juego
El partido de esta tarde es muy importante en ambos equipos. El Barça es líder con 43 puntos y el Villarreal cuarto con 35. Sin embargo, una victoria de los de Marcelino hoy les dejaría en su mano ser líderes puesto que tienen dos partidos menos que los azulgranas.
Villarreal - Barça, La Liga | El partido de Miami
En un principio, este había sido el partido elegido por LaLiga para disputarse en Miami. Sin embargo, el plan de Tebas no acabó saliendo y los aficionados del Villarreal llenarán La Cerámica para ver un partido trascendental de los suyos.
Villarreal - Barça, La Liga | El once de Marcelino
Esta es la alineación titular del Villarreal: Junior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona, Comesaña, Parejo, Buchanan, Moleiro, Pépé y Ayoze.
Villarreal - Barça, La Liga | La alineación de los azulgranas
Estos son los elegidos por Hansi Flick para intentarse llevar los tres puntos: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
Villarreal - Barça, La Liga | ¡Muy buenas tardes!
¡Hola a todos! Bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del partido de la jornada 17 de La Liga entre el Villarreal y el FC Barcelona. Un partido que se disputa en el estadio de La Cerámica y que arranca a las 16:15 horas.