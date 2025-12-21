Javier Alberola Rojas será quien imparta justicia hoy en La Cerámica. El manchego dirigirá al Barça por segunda vez esta temporada tras haberlo hecho en la victoria (2-4) contra el Celta en Balaídos de la jornada 12. También ha arbitrado una vez al Villarreal este curso. Fue en el derbi contra el Valencia, que se jugó en Mestalla y que acabó con victoria para los de Marcelino García Toral (0-2).