Las claves del Talavera - Real Madrid:
Talavera - Real Madrid, en directo |Se viene arriba el conjunto local
85' (1-2) Se ha venido arriba la afición del Talavera tras ese gol del 1-2. En las gradas de El Prado sueñan con un empate histórico.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Hay partido en El Prado!! !!!Goool de Nahuel!!!
80' (1-2) ¡¡Recorta distancias en el marcador el Talavera!! Centro al área de Farrando, quien ha pisado por primera vez en todo el partido el área rival, sacándose un centro raso perfecto para encontrar completamente solo a Nahuel en el segundo palo, que empuja el balón al fondo de la portería.
Talavera - Real Madrid, en directo |Doble cambio en el conjunto blanco
77' (0-2) Ha efectuado Xabi Alonso el segundo y tercer cambio en su equipo: se han ido Güler y Endrick, mientras que han entrado Bellingham y Tchouaméni.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Otra para el conjunto blanco!!
74' (0-2) Pase atrás que recibió David Jiménez, el lateral debutante del Real Madrid, pero su derechazo se topó con la gran reacción de Jaime González.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Doncel!!
69' (0-2) Balón que le llegó al mediocentro del equipo cerámico en el área madridista. Tiró un recorte para después buscar el disparo, el cual se le fue por encima del larguero.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡Otro paradón de Jaime González!
67' (0-2) Ocasión calcada a la que tuvo Arda Güler en la primera parte. El turco ejecutó una falta peligrosa y el portero del Talavera voló para evitar el gol de la sentencia.
Talavera - Real Madrid, en directo |Mueve el banquillo Xabi Alonso
65' (0-2) Llega el primer cambio del partido en el Real Madrid: se ha ido Franco Mastantuono y ha entrado en su lugar Rodrygo.
Talavera - Real Madrid, en directo |No se relajan los pupilos de Xabi Alonso
62' (0-2) A pesar de tener el partido muy controlado, el Real Madrid sigue dominando y busca con insistencia el 0-3 que sería casi definitivo, pero el gol de la tranquilidad no llega y el Talavera apura sus opciones.
Talavera - Real Madrid, en directo |Sufre el conjunto local
56' (0-2) Muchos desajustes en la defensa del Talavera que está aprovechando el Real Madrid para llegar al área rival con mucha facilidad, pero a los de Xabi Alonso les falta claridad en los últimos metros.
Talavera - Real Madrid, en directo |Mbappé quiere su doblete
52' (0-2) Vaya dos ocasiones ha tenido Mbappé para marcar el gol de la sentencia. El primero, un disparo desde el balcón del área que pasa muy cerca del palo derecho; el segundo, un mano a mano con Jaime González donde pica el balón ante la salida del portero, pero el balón se marchó desviado.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Mbappé!!
46' (0-2) ¡¡Qué ocasión ha tenido Mbappé!! Tremendo el envío de Arda Güler para conectar con el francés en el punto de penalti, pero se le escapó el control.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Coomienzaa la segunda parte!!
46' (0-2) ¡¡Arranca la segunda parte en El Prado!! Ha movido el banquillo el entrenador del Talavera: han entrado Molina y Pedro Capó por Cuenca y Luis Sánchez.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Descanso en El Prado!!
45'+2' (0-2) ¡¡No hay tiempo para más!! Final de la primera en Talavera, gana el Real Madrid con los goles de Mbappé y Ferrando en propia puerta ante un conjunto local que ha visto como en apenas tres minutos se le ha puesto muy cuesta arriba dar la sorpresa en la eliminatoria.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Goooool en propia puerta de Farrando!!
45' (0-2) ¡¡Marca el segundo el Real Madrid en la última jugada de la primera parte!! Acción individual de Mbappé que pone un pase de la muerte para que Ferrando, con mala suerte, se introduzca el balón en su propia puerta.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Goooool de Mbappé!!
41' (0-1) ¡¡Se adelanta el Real Madrid en El Prado!! No falló a su cita con el gol Kylian Mbappé que engañó a Jaime González, lanzando la pena máxima a su lado derecho.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto blanco!!
40' (0-0) ¡¡Señala Cuadra Fernández el punto de penalti!! Intentó Marcos Moreno despejar un centro al área con la cabeza, pero calculó mal y el balón le dio en la mano. No hay dudas.
Talavera - Real Madrid, en directo |Insiste el conjunto blanco
36' (0-0) Otra ocasión que se le escapa al Real Madrid. Centro exquisito de Huijsen para el testarazo del argentino, pero se le fue cerca del poste derecho.
Talavera - Real Madrid, en directo |Ocasión para Di Renzo
34' (0-0) Disparo del delantero argentino desde fuera del área que pasa cerca del palo izquierdo. Se crece El Prado.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Fuera el remate de Gonzalo!!
32' (0-0) El Real Madrid se planta con mucha facilidad en tres cuartos de campo, pero cuando llegan a la frontal del área se topan con un muro y tienen que recurrir a abrir las bandas y buscar los centros al área. Ahora lo remató Gonzalo, pero su cabezazo no encontró portería.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Paradón de Jaime González!!
26' (0-0) ¡¡Qué cerca ha estado Arda Güler de marcar de falta!! Falta en la frontal que ejecuta el turco buscando la escuadra del lado del portero, pero Jaime González con un paradón evita el gol.