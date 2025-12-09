Adrià Cruz, el corredor de ultradistancia que ahora factura más de 600.000 €: "No sólo tenemos clientes, tenemos fans"

Adrià Cruz, en una imagen de sus redes sociales

Adrià Cruz creció entre montañas y mar en la Costa Brava. Allí desarrolló una pasión por el deporte de resistencia que le llevó a competir en pruebas de ultradistancia mientras estudiaba en la universidad.

Aunque nunca llegó al nivel profesional, esa etapa marcó su forma de ver el mundo: aprendió la importancia de la disciplina, la constancia y, sobre todo, el papel que juega la alimentación en el rendimiento y la salud.

Con menos de 30 años, Cruz es hoy el cofundador de B3tter Foods, una empresa que fabrica snacks saludables a base de ingredientes 100 % naturales y sin azúcares añadidos.

En apenas tres años, su compañía ha alcanzado una facturación anual superior a los 600.000 euros y está presente en más de 1.700 puntos de venta en España, incluyendo supermercados, hoteles, gimnasios, cafeterías y aerolíneas.

La idea de crear una marca de alimentación saludable surgió en una fiesta en Barcelona, donde Cruz conoció a Àlex Boisset, influencer especializado en vida saludable y estilo de vida vegano.

"Nos pusimos a arreglar el mundo", recuerdan ambos. En lugar de dejar la conversación en una charla informal, decidieron ponerse manos a la obra solo una semana después.

Juntos compartían una misma visión: lanzar al mercado snacks que fueran saludables de verdad, sin edulcorantes ni conservantes, pero que además tuvieran sabor y una imagen atractiva.

La propuesta no fue fácil de materializar. Muchas fábricas les dijeron que hacer barritas endulzadas solo con fruta era "una utopía". Pese a ello, encontraron dos fabricantes en España dispuestos a apostar por su modelo.

Crecimiento sin inversores

Con solo 50.000 euros de inversión inicial, reunidos entre familiares y amigos, B3tter Foods se lanzó al mercado en noviembre de 2021.

En su primer día de ventas agotaron existencias y en el cuarto mes ya eran rentables. En 2022 facturaron 300.000 euros y en 2023 duplicaron esa cifra.

A diferencia de otras startups, Cruz y Boisset han rechazado la entrada de inversores externos y grandes grupos alimentarios.

"No queremos que nadie cambie nuestros ingredientes por otros más baratos para mejorar márgenes. Nuestra misión es transformar la industria", asegura Cruz.

Sin anuncios ni agencias

Uno de los mayores aciertos de la compañía fue aprovechar la comunidad digital de Boisset, que supera los 450.000 seguidores.

Antes incluso de lanzar el primer producto, ya contaban con más de 14.000 seguidores en Instagram.

La estrategia de marketing se basó en mostrar el proceso de creación, generar comunidad y presentar los productos saludables como algo atractivo y moderno.

Gracias a esta visibilidad, personajes públicos como Fabio Quartararo, Jessica Goicoechea o Albert Espinosa han compartido los productos de la marca sin campañas de pago. "No solo tenemos clientes, tenemos fans", afirma Cruz.

B3tter Foods ha lanzado barritas, granolas y cremas de cacao con una filosofía clara: sin azúcares añadidos, sin aditivos y 100% vegetales. Todo se produce en España y se distribuye tanto en tiendas como en canales digitales.

Con presencia en grandes cadenas y una comunidad fiel que crece cada mes, la empresa se prepara para su próximo objetivo: consolidarse en el mercado nacional y dar el salto a Europa.

La misión sigue intacta: demostrar que comer sano también puede ser sabroso y, por qué no, cool.