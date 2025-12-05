El Valencia Basket visitará este viernes en la decimocuarta jornada de la Euroliga al Panathiniakos en el OAKA de Atenas, donde pondrá a prueba a un equipo que lleva cuatro victorias seguidas, pero cuyo balance igualará si es capaz de ganarle a domicilio.



El equipo 'taronja' afronta este encuentro tras un parón de diez días por los compromisos de las selecciones nacionales. Su último partido fue una sólida victoria el martes 25 de noviembre ante el Bayern Múnich.



El técnico Pedro Martínez, que ha dado cinco días de descanso a sus plantilla, perdió por la convocatoria de sus selecciones a Omari Moore, Nate Reuvers y Jean Montero. En el caso de este último, apenas ha hecho una sesión con el equipo antes de viajar a Grecia.