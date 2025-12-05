Kosner Baskonia y Armani Milán se cruzarán este viernes en el Buesa Arena en la decimocuarta jornada de la Euroliga en un choque marcado por las ausencias en los dos equipos.



La principal cara nueva tendrá lugar en el banquillo italiano, donde Peppe Poeta toma las riendas antes de lo previsto y ya ha conseguido el primer triunfo en su estreno como entrenador principal del plantel lombardo.



De hecho el Armani ocupa la zona media de la clasificación con siete triunfos y cuatro de ellos los ha logrado lejos de su cancha. Gracias a esto, se encuentra a solo dos victorias del liderato.