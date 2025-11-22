Carreño - Struff, semifinal Copa Davis España vs Alemania: resultado, estadísticas y narración del partido

Victoria española para poner el primer punto en la eliminatoria. Pablo Carreño se impuso en dos sets a Struff (6-4 y 7-6) luego de bordarlo durante todo el partido.

España puso un pie en la final de la Copa Davis tras la victoria de Pablo Carreño ante Jan-Lennard Struff en el primer partido de la serie. El veterano jugador español se impuso en dos sets (6-4 y 7-6).

Ahora será el turno de Jaume Munar, ante el número 3 del mundo Alexander Zverev. Un triunfo metería a España en la final, mientras que la derrota llevaría la eliminatoria al partido de dobles.