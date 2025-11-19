Florentino Pérez desvela cómo será el 'Bernabéu Infinito' junto a Apple: "Será como abrir las puertas a todo el planeta"

El nuevo videomarcador del Bernabéu antes de su estreno en El Clásico Real Madrid

En el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, Florentino Pérez y Eddy Cue estrecharon manos para escenificar un acuerdo que promete transformar el modo en que se vive el fútbol.

El presidente del Real Madrid y el vicepresidente senior de Servicios de Apple anunciaron este martes un ambicioso proyecto tecnológico que marcará un antes y un después en la historia del club blanco: el nacimiento del Bernabéu Infinito.

La colaboración, desvelada en exclusiva por GQ España, va mucho más allá de lo simbólico. Incluye desde una experiencia inmersiva de realidad virtual hasta herramientas digitales integradas en el día a día del aficionado.

"Apple y el Real Madrid estamos trabajando juntos en un proyecto que llevo muchos años persiguiendo: permitir que cualquier aficionado pueda vivir la emoción del Bernabéu como si estuviera aquí", explica Florentino Pérez.

El primer gran hito de esta alianza será un documental inmersivo, grabado con más de treinta cámaras de tecnología avanzada, que verá la luz en 2026.

Concebido exclusivamente para Apple Vision Pro, el filme pretende ofrecer una experiencia sin precedentes: recorrer el túnel de vestuarios, pisar el césped y sentir el rugido del estadio como si el espectador estuviera allí mismo.

El partido elegido para la grabación fue el reciente duelo de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, y no se trata de una simple retransmisión deportiva.

"Queremos que cualquier persona del mundo, esté donde esté, pueda experimentar lo que se siente dentro del Bernabéu. Ese es el objetivo del Bernabéu Infinito", asegura el presidente blanco.

Del salón al estadio

La alianza no se limita al contenido audiovisual. También mejora la experiencia presencial de los aficionados gracias a la integración con Apple Wallet.

Desde que salen de casa, los seguidores del Real Madrid pueden gestionar todo el trayecto con su iPhone: acceso al estadio, pagos sin contacto, mapas interactivos, recomendaciones de música e información en tiempo real.

"Estamos abriendo una nueva era en la transformación digital del club", explica Pérez. "Una era que nos permite relacionarnos con nuestros aficionados sin intermediarios y de una manera mucho más directa, más inmediata y más personal".

El nuevo Bernabéu se concibe como un espacio donde lo físico y lo digital se funden para crear una experiencia global, accesible y personalizada.

Florentino Pérez, junto a Eddy Cue, vicepresidente de Servicios de Apple

La visión de Apple

Eddy Cue, encargado de liderar el acuerdo desde el lado de Apple, destaca el potencial de esta integración.

"Hace once años empezamos con Apple Pay con un objetivo claro: sustituir la cartera física por algo más seguro, privado y sencillo", recuerda.

"Hoy estamos en un punto en el que el teléfono sirve también para entrar a un estadio y mejorar por completo la experiencia del usuario".

Cue también mencionó los avances de Apple en el deporte, desde Friday Night Baseball hasta la revolución audiovisual en la MLS. En ese camino, el Real Madrid representa un nuevo hito.

"Queremos ofrecer una experiencia radicalmente diferente, desde dentro, con una personalización total para cada aficionado".

Una obsesión por la excelencia

Florentino Pérez se mostró contundente al explicar la filosofía del club ante esta transformación. "Lo verdaderamente esencial es ofrecer a los mil millones de aficionados del Real Madrid la experiencia que quieren vivir".

"No se trata solo de resultados económicos, sino de excelencia", señaló.

El presidente hizo suya una reflexión vinculada a Steve Jobs: "Él no se obsesionaba con los beneficios, sino con crear productos extraordinarios. Cuando uno se concentra en la excelencia, el resto viene solo".

El Santiago Bernabéu, durante el partido ante el Betis. EFE.

Esa visión es la que sustenta el Bernabéu Infinito, un concepto que convierte el estadio en una experiencia global sin barreras. "Será como abrir las puertas del estadio a todo el planeta", resume Pérez.

Desde su punto de vista, la tecnología permitirá que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda sentir que está en el Bernabéu, ya sea viendo un partido, recorriendo el museo o escuchando el rugido de la grada.

Una puerta al futuro

Mientras Florentino Pérez y Eddy Cue recorrían los pasillos del estadio tras la entrevista, la imagen capturada por GQ era tan elocuente como simbólica.

El presidente del club más laureado del planeta y uno de los líderes tecnológicos más influyentes caminaban en la misma dirección, señalando el futuro inmediato del deporte de élite.

El Bernabéu Infinito ya está en marcha. Un estadio que se vive desde dentro, desde fuera y desde cualquier lugar del mundo.

Una revolución que transforma no solo al Real Madrid, sino también la forma en que se entiende el fútbol en el siglo XXI.