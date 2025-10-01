Así será el gran videomarcador del nuevo campo de Las Palmas que dejará al Camp Nou como un estadio desfasado

Comparativa del videomarcador del Estadio Gran Canaria y el Camp Nou

El Estadio de Gran Canaria encara una de las reformas más ambiciosas entre las grandes reformas planteadas en los coliseos españoles.

Con el proyecto 'La Nube', diseñado por L35 Architects -los mismos responsables de la remodelación del Santiago Bernabéu-, el campo de la UD Las Palmas se transformará en un icono arquitectónico y sostenible con vistas al Mundial de 2030.

Entre todas las novedades que traerá la obra, destaca un elemento que promete marcar la diferencia: un videomarcador 360º suspendido en la cubierta.

El proyecto de reforma del estadio Gran Canaria llamado 'La Nube'

Este anillo LED permitirá que cada aficionado, desde cualquier punto de la grada, pueda seguir repeticiones, estadísticas, animaciones y contenido interactivo en tiempo real.

Con unas dimensiones aproximadas de 140 metros de largo por 115 de ancho, superará en impacto visual al 'Sky Ribbon' del Metropolitano, estrenado este verano.

El nuevo proyecto se acercará al nivel del videomarcador envolvente del Santiago Bernabéu, que inauguró esta tendencia en Europa.

Además, la pantalla no solo servirá para los partidos. El sistema estará preparado para proyecciones dinámicas, iluminación ambiental y espectáculos sincronizados con sonido.

El nuevo videomarcador 360º del Estadio Bernabéu tras su reforma Real Madrid

Un rediseño integral

La reforma contempla una ampliación de aforo desde los 32.418 hasta los 44.484 espectadores, gracias a una nueva grada envolvente que cerrará por completo el anillo del estadio.

La cubierta, ligera y dinámica, se apoyará en 44 pilares y un anillo de compresión, permitiendo el paso de luz natural y una óptima ventilación.

La sostenibilidad es otro de los ejes del proyecto. El recinto contará con paneles solares, sistemas de captación de agua pluvial y dispositivos de recogida de humedad, además de materiales eficientes que reducirán la huella energética.

También se prevé la instalación de un hub de innovación deportiva, salas de congresos, zonas de restauración y espacios de ocio, para garantizar un uso continuo y multifuncional más allá del fútbol.

El nuevo videomarcador del Camp Nou

El Camp Nou se queda atrás

El FC Barcelona presentó la remodelación del Camp Nou como un proyecto destinado a convertirlo en "el mejor estadio del mundo".

Sin embargo, las continuas demoras y algunas decisiones técnicas han generado críticas y comparaciones desfavorables con otros recintos.

La instalación de la nueva cubierta, prevista inicialmente para 2026, se ha retrasado hasta el verano de 2027, lo que retrasa también la culminación completa de la obra, que podría extenderse incluso a 2028.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la elección del sistema audiovisual.

En lugar de apostar por un videomarcador 360º, como hicieron el Santiago Bernabéu y el Metropolitano, el Barça optó por tres pantallas gigantes independientes, una fórmula que nunca ha terminado de convencer a sus aficionados.

Mientras en Madrid y, próximamente en Gran Canaria, los anillos LED envuelven el campo y ofrecen una experiencia inmersiva, en el Camp Nou se percibe un formato más tradicional y menos espectacular.

Aunque el estadio blaugrana será el de mayor capacidad de Europa, con más de 104.000 asientos, la falta de innovación tecnológica en elementos clave como el videomarcador hace que el Camp Nou parezca rezagado frente a los estándares que marcarán el futuro de los grandes coliseos europeos.