Maldini, rotundo con el fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid: "50 millones es barato, cuesta lo que luego rinde"

Después de semanas de rumores, el Real Madrid al fin ha hecho oficial el fichaje de Álvaro Carreras. El lateral del Benfica recalará en el Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada.

El que alguna vez fue canterano blanco volverá a vestir los colores del conjunto merengue bajo las órdenes del técnico Xabi Alonso.

Sin embargo, el fichaje ha traído bastante controversia por su alto costo: 50 millones de euros. Un precio que el periodista Maldini no ha dudado en defender.

Maldini sobre Carreras

Álvaro Carreras se ha convertido en el hombre de moda. El lateral izquierdo del Benfica portugués completó una temporada histórica que atrajo el interés de los grandes de Europa.

Uno de los clubes que más entusiasmo mostró sobre el jugador fue el Real Madrid, el que alguna vez fue su hogar como canterano.

Así, llevaban semanas con rumores al respecto en un tira y afloja entre el conjunto merengue y el Benfica. Todo apuntaba que finalizado el Mundial de Clubes el jugador acabaría recalando en la capital española...y así fue.

El Real Madrid se encargó de oficializar este 14 de julio el fichaje de Álvaro Carreras, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2031 y pagando su cláusula de 50 millones de euros.

A pesar de que el jugador llega como uno de los grandes refuerzos para la defensa del Real Madrid, no han faltado críticas por su elevado coste o por tratarse de una posición que el equipo ya tiene completo con Mendy y Fran García.

Por ello, una vez se anunció el traspaso, el periodista Maldini decidió dar su opinión al respecto, analizando lo que significa para el equipo el movimiento y señalando el alto costo de la operación.

"Álvaro Carreras ficha por el Real Madrid y hay que hablar de él. Algunos pensaban que no se iba a hacer después del buen mundial que ha hecho Fran García, pero yo estaba convencido de que el Madrid lo tenía apalabrado y me parece un lateral que puede funcionar muy bien", aseguró el periodista.

A continuación, Maldini contó la evolución que había seguido el jugador a lo largo de su carrera: "Le he visto jugar bastante en el Benfica y tengo que decir que me parece un gran fichaje. La verdad es un éxito para Carreras, evidentemente, volver. Ha sido internacional sub-21. He estado viendo algunas cositas de él de antes de llegar al Benfica".

Desde su paso por las categorías inferiores de los grandes clubes a su experiencia en la segunda inglesa, el periodista hizo repaso de su experiencia. "Ha jugado prácticamente siempre de lateral pero es verdad que en su etapa en el Preston North jugaba de carrilero", señaló Maldini.

De hecho, el comentarista hizo mención a lo polivalente que es el jugador. "Incluso en el sub-18 del Manchester United ha jugado de lateral derecho. Ya sé que es extraño, pero algún partido de lateral derecho sí que ha podido jugar", afirmó.

Además, también hubo análisis a su juego: "Es un jugador que en el juego aéreo va muy bien, eso es muy importante. Atacando y defendiendo, por supuesto. Centra de primeras muy bien. O sea, él ataca el espacio y no tiene que controlar para central, para centrar. Centra directamente. Lo hemos visto bastante".

Por último, no faltó crítica al alto costo del fichaje que Maldini no dudó en defender. "Es caro, es barato. O sea, los jugadores cuestan lo que luego rinden, ¿no? Hay jugadores que han costado mucho y han salido baratos. Por ejemplo, Cristiano", declaró el periodista en su vídeo.