Rectificación de Javier Tebas Medrano

En relación con el artículo titulado “Las 'vacaciones' de LaLiga de Tebas en Dubái y Doha: avión privado, hotel cinco estrellas y viaje al Mundial, publicado el día 6 de diciembre de 2022, así como en su perfil de la red social Twitter, y cuya autoría corresponde a D. Jorge Calabrés, tanto LaLiga, como D. Javier Tebas Medrano, manifiestan que: Además de la celebración de la Asamblea del miércoles 7 de diciembre de 2022, el viaje tiene evidentes objetivos promocionales y comerciales en fomento de la expansión internacional de los clubes de LaLiga, incluyendo para ello la celebración de conferencias, reuniones de negocio, a modo de ejemplo, la visita a NAS Sport Complex, donde los clubes han podido conocer de primera mano una de las mejores instalaciones deportivas de Medio Oriente en la que clubes de todos el mundo realizan su pretemporada o sus concentraciones. así como la asistencia y participación a un congreso --Investopia-- promovido por el propio Ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, en dicho marco el Presidente de LaLiga además de participar en un panel con otras instituciones europeas que estaban presentes en Dubai, y asistir a una cena de gala con más de 220 invitados del mundo de la política y el deporte, participó en un acto con dicho Ministro en el que han tratado el futuro de las inversiones en el deporte. Por último como cierre de agenda se ha celebrado una rueda de prensa con la presencia de medios locales y regionales en la que oficialmente se ha presentado la nueva Joint Venture de LaLiga en un evento de promoción clave de cara al posicionamiento y promoción de la competición en estos territorios en el que el Presidente de LaLiga y el CEO de Galaxy Racer, Paul Roy han formalizado un acuerdo de gran trascendencia para los próximos 15 años.

No son exactas las informaciones relativas a las emisiones del programa “LaLiga es Mundial” efectuadas desde el canal de LaLiga en YouTube. En primer lugar, porque la producción de dicho programa no se efectúa desde Qatar, como erróneamente se informa, en segundo lugar, porque la cifra de visualizaciones, fijada por el artículo en el número de 5000, es manifiestamente inexacta y falsa, superándose con creces, no solo dicha cifra, sino la media de visualizaciones de los contenidos emitidos por el canal de LaLiga en YouTube (más de 60 000), y ello sin perjuicio de que el programa señalado es además destinado y facilitado a otros medios y operadores.

Finalmente, también resulta erróneo indicar que las normas del “fairplay” financiero son objeto del orden del día de la asamblea, en tanto que dichas normas han sido ya objeto de la aprobación de la Comisión Delegada de LaLiga