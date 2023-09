Jugadoras vs RFEF, las claves de un partido que se juega fuera del campo

Suecia contra España. A dos días del partido de la Nations League, todo se decide fuera del campo. Mientras nos jugamos el billete para los Juegos Olímpicos, España está librando su propia batalla, un enfrentamiento entre jugadoras y RFEF que no deja de regalarnos giros de guion. A raíz del llamado 'caso Rubiales', varias jugadoras firmaron un comunicado en el que declararon no querer formar parte de la selección si no había cambios. La RFEF, con Montse Tomé a la cabeza, hizo su convocatoria excluyendo a Jenni Hermoso. En las últimas horas, finalmente algunas jugadoras acudieron a la cita, visiblemente serias.¿Dónde y cuándo se producirá el final de este pulso? ¿Qué esperan las jugadoras que suceda en las próximas horas dentro de la RFEF? ¿Qué papel está jugando el gobierno a través de CSD? Lo abordamos con la ayuda de Jorge Calabrés, jefe de Deportes de EL ESPAÑOL: "Es un daño a la marca España, un daño al deporte español con más capítulos que una serie de Netflix". Además, entrevistamos a Javier Paredes, abogado experto en derecho deportivo del despacho Nebot & Páez: "No acudir a la convocatoria supone una multa de 3000 euros y una privación de la licencia de entre dos y cinco años".

