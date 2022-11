Un ‘salto’ hacia la igualdad de género en el deporte

El aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del deporte es ya una obviedad, y no solo como deportistas. A día de hoy, casi el 50% de la población femenina mundial se muestra interesada en el deporte, un porcentaje que no para de crecer y que ha conseguido reducir, poco a poco, esa brecha entre hombres y mujeres interesados en este sector. Así lo muestra un informe de Women and Sport de Nielsen Sports, una plataforma de análisis y medición de deportes de todo el mundo.

Un ejemplo de mujeres interesadas en el mundo deportivo y, además, desde una edad muy temprana, son las chicas del Club Baruca de gimnasia acrobática de Alcalá la Real, en Jaén. Un equipo compuesto por casi 50 jóvenes gimnastas que comparten el mismo deseo: llegar hasta lo más alto. Referentes como Carmen Álvarez, campeona de España en Gimnasia Acrobática, se han formado en esta escuela.

Las chicas de este club jienense fueron ganadoras de los Premios Supera 2021, una iniciativa de Iberdrola a favor de la igualdad de género con la que pretende dar visibilidad al empoderamiento femenino en el ámbito deportivo, alentando incluso a las niñas más jóvenes a convertirse en deportistas de élite. El club fue premiado por su proyecto Formando en Valores a través de la Gimnasia Acrobática, en la categoría Iberdrola Supera Base, destinada a proyectos que fomentan la práctica del deporte base entre niñas de hasta 16 años. Gracias a estos premios las gimnastas recibieron una dotación económica de 50.000 euros con la que han podido instalar un suelo nuevo.

Hasta ahora, las chicas del Club Baruca entrenaban en un suelo de 5 centímetros de grosor, en lugar de los 15 centímetros que se utilizan en las competiciones, por lo que estaban más expuestas a sufrir lesiones, dado que la resistencia y absorción de los suelos es menor. Ahora, tras recibir la dotación por los Premios Supera 2021, han podido instalar uno con el grosor recomendado y con el que “mejorarán su rendimiento y evitarán muchas lesiones”, aseguran sus entrenadoras.

La tercera edición llega con más de 600 candidaturas

Este 2022, Iberdrola ha recibido más de 600 candidaturas para la III Edición de los Premios Supera, con el añadido de que, este año, se incorpora por primera vez la nueva categoría Supera Salud Mental, que apoya los proyectos orientados a cuidar la salud mental de las mujeres dentro del ámbito deportivo. Entre las categorías ya existentes encontramos, además de la anterior, la de Supera Base, Supera Competición, Supera Inclusión, Supera Social y Supera Difusión. Los 6 proyectos ganadores de estos premios, uno por categoría, también recibirán una dotación económica de 50.000 euros.

Próximamente, la energética entregará los Premios Supera 2022 a los seis mejores proyectos de la mano de un jurado de honor en el que destacan periodistas como Susanna Griso o Sonsoles Ónega, además de la jugadora de balonmano Eli Pinedo. A esta iniciativa también se ha sumado la nadadora de natación sincronizada Ona Carbonell, la jugadora de bádminton Carolina Marín, la karateka Sandra Sánchez y más figuras influyentes en el mundo del deporte, como el seleccionador nacional de fútbol de España Vicente del Bosque.

Con la primera celebración de estos premios en 2020, Iberdrola se convirtió en la primera empresa en realizar una apuesta firme y global por la igualdad y empoderamiento de la mujer en el deporte. Ahora, con la celebración de su tercera edición, está consiguiendo sus mejores resultados. La compañía respalda a 32 federaciones (gimnasia, triatlón, rugby, judo y escalada, entre otras) y da nombre a 32 ligas, todas ellas de la máxima categoría, y a otras 100 competiciones a través de los derechos de denominación, una técnica publicitaria que utilizan muchas empresas para mostrar su apoyo en eventos o lugares durante un tiempo determinado.

De esta manera, Iberdrola no solo se sitúa como un referente para las niñas, facilitando su camino hasta el deporte federado para que también puedan convertirse en deportistas de alto rendimiento, sino que también ayuda a que deportistas de élite españolas, que han desarrollado su carrera deportiva fuera de España, puedan volver a competir en nuestro país. De esta manera, contribuyen a incrementar el nivel y dar más visibilidad a las competiciones nacionales.

Los premios Iberdrola Supera también están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en concreto con el 5, enfocado a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

