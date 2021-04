Al igual que las posiciones de los perros para dormir pueden decirnos mucho más de lo que pensamos de nuestro amigo peludo, la forma en la que se mueve o respira mientras duerme también. Y es que seguro que alguna vez has llegado a ver a tu perro durmiendo y moviendo sus patas, respirando con agitación, moviendo las orejas, haciendo sonidos, gimiendo, ladrando y en ocasiones incluso temblando. Movimientos y sonidos que podríamos perfectamente asociar a cuando nuestro perro está corriendo, jugando o incluso persiguiendo algo y lo cierto es que esta serie de acciones pueden estar ocurriendo, pero en este caso en los sueños de nuestro fiel compañero.

Y es que al igual que los seres humanos, los perros también experimentan durante el sueño tres fases: la no MOR en la que no hay movimientos oculares, la MOR con movimiento ocular rápido y la SOL o sueño de ondas lentas. Es concretamente en la fase MOR (también conocida como fase REM) en la que los perros experimentan sueños al igual que los humanos. Sueños que en muchas ocasiones reflejan a través de esos curiosos movimientos involuntarios con sus patas, con sus orejas o a través de ladridos. A continuación, tratamos de responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué mi perro tiembla cuando duerme?

¿Es normal que mi perro tiemble mientras duerme?

Si lo que te preocupa es si esos temblores durante las horas de sueño de tu perro son normales, te aseguramos que al igual que el resto de movimientos y sonidos involuntarios, es un fenómeno completamente normal e incluso puede ser un buen indicativo de que nuestro perro tiene buena salud y buena calidad de sueño. De hecho, el sueño y el reposo son fundamentales para que nuestro perro crezca saludable, lo cual repercute positivamente en su bienestar, en el aprendizaje y en su sistema inmunológico.

Si estos temblores suceden durante las horas de sueño de nuestro amigo peludo, es importante no intervenir ni tampoco interrumpir su sueño de forma brusca. Ya que algunos perros pueden ser irritables, asustarse o encontrarse desubicados al despertar, por lo que lo mejor será que no uses tu mano para despertarlo, de esta forma evitarás que en un momento de confusión pueda morderte. Para despertarlo y tranquilizarlo simplemente bastará con que le hablemos de forma tranquila y que lo llamemos por su nombre para que pueda volver a sentirse en casa.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos temblores son aún más habituales en perros cachorros ya que en sus primeros meses los perros tienden a dormir más horas que un perro adulto, por lo que lo podremos observar muchas más veces dormido y posiblemente con este tipo de temblores. Algo que también es habitual en el caso de los perros más ancianos, ya que en ese caso los periodos de sueño también son más largos y habituales.

¿Cuándo deberían preocuparnos los temblores?

Si nuestro perro experimenta temblores también mientras está despierto, primero de todo tendremos que comprobar si se debe al frío, si es así enciende la calefacción o cubre a tu perro con una manta. Pero si esos temblores aún así no desaparecen entonces es el momento de consultarlo con el veterinario, ya que puede ser un indicativo de que algo no va bien.

La mayoría de los temblores suelen asociarse a situaciones de ansiedad, agitación o miedo, pero también en ocasiones pueden deberse a alguna enfermedad, dolor articular, complicaciones a nivel neurológico, fiebre, hipoglucemia o incluso intoxicaciones. Por todo ello, es muy importante siempre acudir al veterinario y determinar cuál es la causa de esos temblores. Solo de esta forma podremos saber si la situación de nuestro perro es grave o no.

Así todo la mayoría de las ocasiones esos temblores como te hemos dicho suelen estar relacionados con esa fase REM de sueño o con una bajada de la temperatura corporal, por lo que puede que con aumentar un poco la temperatura de la sala o con una simple manta puedas solucionarlos.

