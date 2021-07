La cifra de perros adoptados por familias españolas crece año tras año y todo ello porque son una de las opciones favoritas en España, por delante incluso de los gatos. Estos peludos nunca se separan de nosotros, siempre están dispuestos a darnos cariño y nunca dejan de sorprendernos. Unas mascotas con grandes habilidades gracias sobre todo a la agudeza de sus sentidos y concretamente a la de su olfato, el cual es capaz de ayudarles en el rescate de personas, a identificar el dinero negro o incluso a detectar determinadas enfermedades o incluso a presentir la muerte.

¿Pero y la hora? ¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden ser capaces de saber el momento exacto en el que vas a llegar a casa o el de la comida? ¿Pueden saber entonces la hora que es por su olfato? Te lo contamos.

¿Cómo funciona el olfato en los perros?

Es importante destacar que el sentido del olfato es el más desarrollado en los perros, llegando a ser hasta incluso 10.000 veces más sensible que el del gusto y mucho más incluso que el de la visión. ¿Cómo? Todo esto es posible gracias a sus entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, frente a los cinco millones que podemos tener los humanos.

Esos receptores olfativos y la gran capacidad de su mente, son los que hacen posible que los canes puedan llegar a identificar determinados olores y a asociarlos a determinados recuerdos de su mente. Pero: ¿Está esto relacionado con que los perros sean capaces de saber la hora que es?

¿Cómo pueden saber la hora que es por su olfato?

Asegurar que los perros poseen una noción del tiempo igual a la de los humanos no es exacto, ya que los perros no saben interpretar el tiempo, al menos aún no es algo que se haya demostrado científicamente. Pero sin embargo, sí que hay varios estudios que se han acercado a la verdadera razón de esa particular percepción del paso del tiempo en los perros.

Una habilidad que estaría relacionada, según las pruebas de campo realizadas en gran parte de esas investigaciones, con esa asociación de un determinado olor y un recuerdo concreto. Esa es la principal razón de que estos amigos peludos puedan saber o intuir la hora que es y de que puedan asociarlo a la hora del paseo, de la comida, al momento de dormir o incluso de jugar.

Lo mismo ocurre cuando se acerca la hora de que su compañero humano llegue a casa, ese momento en el que vas a entrar por la puerta tiene un olor especial para él y nuestro peludo es capaz de recordarlo y todo ello sumado a que es capaz de olerte varios metros antes de que te acerques a casa. De hecho, si fuésemos capaces de ver el movimiento del aire en casa, veríamos como el paso del tiempo va variando el aire caliente oloroso a lo largo de las horas, reemplazándolo con el paso del tiempo por el aire más frío y cómo por ejemplo cuando nuestro olor desaparece por completo de casa, nuestro peludo puede empezar a intuir que se acerca la hora de que regresemos.

Muchos etólogos también han destacado que el olor no tendría por qué ser el único factor que marque la noción del tiempo en los perros, sino que también podrían influir las rutinas, los ritmos circadiarios o incluso la luminosidad, entre otros muchos factores.

