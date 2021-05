Al igual que existen unas razas de perros más leales que otras, no todos los perros se adaptan de la misma forma a vivir en pisos o en espacios más reducidos. De hecho, son muchas las razas que prefieren la vida al aire libre con casas y jardines amplios, pero lo cierto es que el ajetreado ritmo de vida y el estilo de vida que actualmente comparten muchas personas, sobre todo en las ciudades, no siempre puede garantizar este tipo de espacios para sus amigos peludos. Puede que precisamente por esto y si estás pensando en acoger un perro en tu casa, te estés preguntando: ¿cuáles son las razas que mejor se adaptan a vivir en un piso?

Aunque esta no es una decisión fácil, es importante que tengamos en cuenta el tamaño, los cuidados, las características, el carácter y las necesidades de la raza que vayamos a elegir y todo esto sin olvidar de que allá donde vayamos a vivir tendremos que estar seguros de disponer de tiempo suficiente para pasear, jugar y cuidar del que será nuestro nuevo y más fiel compañero.

Como te hemos adelantado, algunos perros se adaptan mejor que otros a vivir en espacios reducidos y pisos, generalmente los perros de tamaño pequeño y carácter tranquilo. Aunque también hay cabida para algunas razas grandes y por supuesto para los perros mestizos. Te presentamos los perros que mejor se adaptarán a vivir en un piso.

Las mejores razas de perros para pisos

Akita

Este perro de Pomerania japonés alcanza una altura aproximada de 60 a 69 cm y un peso de 35 a 50 kg. Se trata de un tipo de perro independiente, pero muy leal a sus dueños y que puede residir sin problemas en un espacio pequeño, siempre y cuando se le garantice sus paseos diarios.

Akita

Malamute de Alaska

Esta raza nórdica es una de las más fuertes y suelen alcanzar una altura de entre 56 y 64 cm, además de un peso en torno a los 35 kg. Son fieles, dóciles, muy leales y se entienden a la perfección con los más pequeños de la casa. Aunque se trata de una raza de perro grande, puede vivir perfectamente dentro de una vivienda espaciosa, sin olvidarnos nunca de sus largos paseos diarios.

Malamute de Alaska

Terrier australiano

El Terrier australiano sólo alcanza un tamaño de unos 25 cm y suele pesar unos 4 o 5 kg. Pero no debemos subestimar ese pequeño tamaño, ya que se trata de una raza muy valiente capaz de plantar cara a todos sus adversarios. Su tamaño hace que se adapte sin problemas a la vida dentro de un piso y además su carácter alegre lo convierten en un perro de familia perfecto. No te olvides de sus paseos regulares y seguro será el más alegre de la casa.

Terrier Australiano

Bichón boloñés

Con una altura de unos 30 cm, un peso entre los 3 y los 5 kg y un tupido pelaje que recuerda a los perros de aguas, el Bichón boloñés es un perro que no es excesivamente activo, pero sí muy fiel y que se puede tener perfectamente en un piso. Si deseas un Bichón boloñés no puedes olvidarte de cuidar su pelaje a diario peinándolo y cepillándolo, es fundamental para que su pelo tenga un buen aspecto.

Bichón boloñés

Bichón frisé

Este perro pequeño y vivaracho de unos 30 cm y de alrededor de 4 kg, es un amigo peludo atento, dócil, activo y sobre todo muy fiel. Un buen perro de familia que debido a su tamaño se puede tener en un piso pequeño, siempre que le garanticemos sus correspondientes paseos diarios.

Bichón frisé

Bobtail

Este perro pastor de gran tamaño, que puede llegar a los 65 cm de altura y a los 35 kg de peso es un animal fuerte en el que sin duda lo que más destaca es su abundante y largo pelaje. Un tipo de pelo que tiende a enredarse con facilidad, por lo que lo más recomendable es que no nos olvidemos de cepillarlo de forma regular. En cuanto a su tamaño, este no es ningún inconveniente para vivir en una casa que no sea muy espaciosa, ya que el Bobtail solo necesitará socializar y sus paseos diarios para ser completamente feliz.

Bobtail

Border Terrier

Esta raza suele rondar los 30 cm de altura y su peso no suele superar los 10 kg. Aunque posee un pelaje corto, áspero y duro, este no suele necesitar un cuidado muy complicado, tan sólo necesitará algún cepillado ocasional. Es capaz de adaptarse muy bien a la vida familiar y aunque sería recomendable tenerlo en una casa amplia, también es capaz de adaptarse sin problemas a un espacio más reducido. Eso sí, como recompensa no podemos olvidarnos de pasear regularmente con él por alguna zona verde.

Border Terrier

Boston Terrier

Esta raza de origen norteamericano es vivaz, inteligente, decidida, testaruda, robusta y con un tamaño que puede variar mucho. Entre sus cualidades positivas destaca su inteligencia, es muy vivo, despierto y muy obediente. Se trata de una raza que se adapta muy bien como perro de familia, puede ser un gran compañero para los juegos infantiles y al no ser muy grande y no ladrar excesivamente, puede vivir perfectamente en un piso.

Boston Terrier

Bulldog

Aunque los Bulldog a primera vista puedan parecer un perro más bien intratable, la realidad es que son perros tiernos, simpáticos, amables, muy fieles y vigilantes. A todo esto hay que sumar que se adaptan muy bien a la compañía de los niños y además los bulldog no necesitan salir mucho, ya que no tienen tanta necesidad como otras razas de quemar mucha energía y se pueden adaptar fácilmente a la vida en un piso.

Bulldog

Chihuahua

El Chihuahua es el perro más pequeño del mundo, de hecho raras veces llega a superar los 20 cm de altura y los 1 o 3 kg de peso. Un tamaño que lo hace perfecto para tenerlo en un piso pequeño. Pero no te dejes engañar por su pequeña estatura porque el Chihuahua también es vigilante, valiente, vivaz, inteligente y muy dócil.

Chihuahua

Chow chow

Este conocido perro chino puede superar los 50 cm de altura y aún así puede adaptarse perfectamente a la vida en un piso, pero siempre y cuando no sea demasiado pequeño y siempre que le garanticemos largos paseos y ejercicio diario. También es importante destacar que cuando aparezca la muda de pelo tendremos que cepillarlo minuciosamente de forma frecuente y durante el resto del año también tendremos que cuidar muy bien su pelaje.

Chow chow

Dálmata

El pelaje blanco puro repleto de manchas oscuras de distinto tamaño, es una de las características más conocidas de estos perros. Una raza despierta, vivaz, de carácter alegre y muy fácil de educar, sobre todo si le damos mucho cariño. Es perfecto como perro de familia y puede vivir en un piso, siempre que cada día le demos la oportunidad de liberar energía con largos paseos por alguna zona verde en la que pueda correr y saltar.

Dálmata

Dandie dinmont terrier

El tamaño de este terrier ronda los 20 y 30 cm y si algo destaca de su carácter es su capacidad de socializar, su alegría, su valentía y su gran orgullo. Un excelente vigilante y perro doméstico, capaz de proteger a los más pequeños y de relacionarse sin problemas con otros perros. Puede residir en un piso, siempre que no nos olvidemos de sus paseos regulares.

Dandie dinmont terrier

Jack russell terrier

Este terrier es muy fácil de identificar sobre todo por un dibujo muy característico en el pelaje con manchas negras, amarillas y marrones que destacan sobre el color blanco. Un perro muy inteligente, con mucho temperamento, muy orgulloso, alegre y juguetón, que también se distingue por su atención, vigilancia y coraje. Un perro bastante pequeño que puede adaptarse a la vida en un piso, a la convivencia con otros perros y con niños, pero al que deberás procurar siempre sus paseos regulares, ya que tiene mucha energía y necesidad de moverse constantemente.

Jack Russell Terrier

Chin japonés

Su estatura alcanza entre los 20 y los 25 cm y su peso no suele superar los 3 kg. Una de sus características más típicas es su pelo abundante y sedoso blanco y con manchas negras o rojas. Su carácter es alegre, amable y despierto, le gusta jugar, es muy fiel y un gran vigilante. Se puede tener perfectamente en un piso, donde puede llegar a ser muy feliz con sus numerosos paseos y además se entiende a la perfección con los niños y con otros perros.

Chin japonés

Lhasa Apso

Seguro que lo reconocerás por su abundante y largo pelaje, casi siempre de color dorado o gris metalizado. Un pelaje que para que tenga un buen aspecto tendrá que estar muy cuidado con peinado y cepillado frecuente. En cuanto a su carácter, destaca sobre todo su fidelidad, su carácter tranquilo y orgulloso. Es precisamente su comportamiento tranquilo y su escasa estatura, que no suele superar los 25 cm, lo que lo hacen un perfecto perro doméstico para vivir en un piso.

Lhasa Apso

Doguillo

Este conocido perro mide por encima de los 30 cm y destaca por su característica figura rechoncha y fuerte y su corto y suave pelaje tupido. Gracias a su corto pelaje, su cuidado no es ningún problema y será más que suficiente con algún cepillado ocasional. Es un gran perro de compañía, sensible, despierto, alegre, fiel y juguetón. Se puede tener en un piso, pero esta raza necesita mucho ejercicio y paseos regulares, si se los aseguras será el mejor compañero.

Doguillo

Pequinés

Este perro pequeño y ligero se caracteriza sobre todo por tener un pelo bastante largo y tupido con una gran variedad de colores. Un pelaje que para mantenerse en perfecto estado debe peinarse y cepillarse casi a diario. Esta raza es leal, inteligente, despierta, sensible y demanda mucha atención, por lo que aunque por su tamaño sea perfecto para vivir en un piso, también necesitará sus paseos diarios, aunque no necesita mucho ejercicio.

Pequinés

Schnauzer

Tanto si se trata del Schnauzer pequeño, mediano o grande, todos ellos comparten muchas características comunes, como su denso pelaje, su color típico en negro con manchas arena o con blanco, su carácter de perfectos vigilantes, su atrevimiento, orgullo, sus ganas de jugar y su gran capacidad para dar cariño. Esto último es sobre todo lo que les convierte en los mejores perros de familia, ya que disfrutan además de la compañía de los niños. Una raza perfecta también para vivir en un piso, siempre que les garanticemos mucho ejercicio y paseos regulares.

Schnauzer

Shih tzu

El abundante pelo largo, liso y denso de este pequeño perro asiático llama mucho la atención. Este es un perro vivaz, atento, vigilante, amable con los niños y el mejor amigo de su dueño y no tiene problemas con otros animales domésticos. También es capaz de adaptarse muy bien al reducido espacio de un piso pequeño.

Shih Tzu

Yorkshire terrier

Esta raza está llena de carácter y buen humor. Mide unos 20 cm y pesa entre 1,5 y 2 kg. ¿Su carácter? Vivaz, sociable, juguetón, amable, fiel, valiente y despierto. Se puede tener perfectamente en un piso, pero es importante que pueda tener sus paseos diarios, ya que se trata de un perro muy activo.

Yorkshire Terrier

West highland white terrier

Estos pequeños terriers que alcanzan una altura de unos 28 cm son una de la variedades de terrier más populares en España como perro de compañía. Se trata de un perro resistente, valiente, activo y muy seguro de sí mismo. Un compañero peludo que, aunque siempre vaya a estar en alerta, es fiel, leal, amistoso y divertido. Debido a su tamaño se puede tener perfectamente en un piso relativamente pequeño.

West Highland White Terrier

Perros mestizos

Adoptar un perro mestizo también es siempre una muy buena opción. Asegurándole cariño, atención, cuidados, juegos y paseos diarios, te asegurarás el mejor compañero de vida posible y además ayudarás a disminuir el abandono animal.

