Los gatos son una de las mascotas preferidas en España y también uno de esos animales que nunca dejan de sorprendernos con sus manías, rutinas e incluso fobias. Y es que por si aún no lo has descubierto, los gatos pueden ver peligros y asustarse en muchas situaciones que resultan desconocidas para ellos e incluso ante objetos o ruidos que no conocen. Esta es una de las razones por las que, al igual que existen cosas que los gatos odian de los humanos, también hay una lista de cosas y situaciones que deberías mantener alejadas de tu felino, sobre todo si quieres evitarle una situación de estrés o nerviosismo y asegurarte de que tu gato sea feliz.

Pero a ese miedo por los objetos y las situaciones desconocidas, también hay que sumarle ese gran sentido del oído y del olfato que poseen los gatos. Una de las razones por las que lo que para nosotros puede ser una fragancia fuerte o un ruido alto, para ellos signifique una auténtica pesadilla. Estas son las diez cosas que los gatos más temen.

10 cosas que los gatos más temen

1. El agua

Aunque existen excepciones y hay felinos que adoran mojarse e incluso bañarse, la realidad es que la gran mayoría detestan y huyen del agua. En estos casos incluso aunque solo caigan un par de gotas sobre nuestro gato, harán que salga corriendo del lugar a toda velocidad. Una de las teorías que pretende explicar este odio al agua de los felinos, tiene que ver con su procedencia de zonas desérticas y de su escaso contacto con el agua durante largo tiempo en el pasado.

2. Desconocidos

La llegada de personas desconocidas a su territorio es otra de las cosas que más temen los felinos y que seguro hará que corran a esconderse en el primer lugar que encuentren por la casa. La principal razón de este rechazo es que los gatos odian tener que enfrentarse a situaciones desconocidas y la llegada de una persona nueva a la casa trae nuevos sonidos, nuevos olores y nuevas sensaciones que probablemente no había experimentado antes. Dale tiempo y poco a poco irá ganando confianza y seguridad.

3. Aspiradoras y secador

¿Alguna vez has encendido el secador o la aspiradora y has visto a tu gato salir huyendo inmediatamente? Esta es una situación más habitual de lo que te imaginas y la principal razón de ello, es que los ruidos fuertes no son nada agradables para los felinos. Lo mismo ocurre con los fuegos artificiales, los petardos o cualquier otro sonido elevado.

4. Pepinos

En Internet existen cientos de vídeos en los que los gatos se asustan con los pepinos. Pero más allá de ser un miedo a los pepinos como tal, está relacionado con que los gatos no suelen encontrarse con este tipo de fruta habitualmente en el suelo. Para ellos esa situación es algo totalmente desconocido y poco habitual, así que como es lógico se asustarán o incluso huirán lejos de él. Aunque estos vídeos puedan parecer graciosos, la realidad es que hacer esto asustará a tu gato, además de crearle estrés y ansiedad, por lo que lo más recomendable si quieres divertirte con él es que busques otra forma más sana de jugar con tu felino.

5. Globos

Los globos también son otro de esos objetos que causan pavor a los gatos. Y es que los felinos no entienden cómo los objetos pueden flotar, además de que al ver un globo tampoco logran entender muy bien de qué elemento se trata ni saben cómo identificarlo. Esto unido a que pueden explotar accidentalmente y provocarles un gran susto, los convierte en uno de esos objetos que deberías mantener alejado de tu felino.

6. Olores fuertes

Los olores fuertes también se encuentran en esa lista de cosas que los gatos más temen, ya que el olfato es uno de los sentidos más desarrollados que tienen. La intensidad de algunos olores como el de la cebolla, el vinagre, el alcohol o la gasolina, no pasarán desapercibidos para ellos y posiblemente les harán ponerse en situación de alarma e incluso alejarse.

7. Cambios en la rutina

Por lo general, los animales adoran tener sus rutinas y los gatos no son ninguna excepción. De hecho para los felinos cualquier cambio en sus rutinas o incluso en su propio espacio, puede ser motivo de estrés y temor. Si estás planeando realizar algún cambio lo mejor es que lo hagas de una forma progresiva y siendo muy paciente para que tu gato pueda adaptarse a ese cambio de la mejor forma posible.

8. Perros

Aunque puede haber excepciones, los perros son otra de las cosas que más temen los gatos. Su presencia puede llevar a que se sientan inseguros y estresados, sobre todo por sus ladridos y por esa costumbre de correr detrás de cualquier gato o animal que se encuentren. Aún así, llevando a cabo antes un proceso de adaptación adecuado, también es posible que un gato acepte a un perro en casa y que pueda existir una buena relación entre ambos.

9. Tormentas

Al igual que los ruidos demasiado altos, son motivo de susto y estrés para los gatos, lo mismo ocurre con las tormentas. La mejor forma de evitar el estrés del felino durante las tormentas es asegurarse de situarlo en alguna habitación en la que pueda estar lo más aislado posible del sonido e incluso intentar relajarlo con caricias, pero respetando su espacio y si lo necesita dejándolo a su aire.

10. Mirada fija

Al igual que ocurre en el caso de los perros, los gatos tampoco soportan que te quedes mirándoles fijamente, ya que esto podrá hacer que se sientan amenazados. Algo que puede llevarles a reaccionar de una forma violenta o incluso a huir.

