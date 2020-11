Según los datos arrojados por Pwc, en España el gasto medio en calefacción con gas natural supone a una familia entre 760 y 928 euros al año, mientras que el gasto medio de calefacción eléctrica se traduce en un desembolso de entre 1.960 y 2.168 euros anuales. Sin embargo, sabemos que los precios cada vez aumentan más provocando un grave problema en la economía familiar. Por eso, ahora que llega el frío, es necesario desarrollar el ingenio y evitar poner la calefacción todos los días. No solo es un ahorro, sino también una ayuda a nuestro medioambiente. Por ello, a continuación te contamos 10 trucos para calentar tu casa sin calefacción.

Los mejores trucos para calentar tu casa sin calefacción

1. Utiliza más las alfombras

En primer lugar, tenemos que poner atención a nuestros suelos en tanto que de ellos proviene una buena parte del frío (o del calor) de nuestro hogar. Por eso, una forma eficiente de mantener la casa caliente es poniendo las suficientes alfombras para guardar el calor generado. Si el suelo no está frío, evitaremos poner la calefacción.

Alfombra de pelo largo

2. Cierra las puertas

En segundo lugar, tenemos que evitar mantener siempre todas las puertas de la casa abiertas. Esto supone que el calor se distribuya en un mayor espacio y en consecuencia, descienda la temperatura. Por ello, si queremos mantener calientes las habitaciones, debemos mantener las puertas cerradas (el máximo posible).

3. Evita las paredes desnudas

De la misma forma tenemos que "vestir" las paredes lo máximo posible para evitar el frío, sobre todo, aquellas que dan al exterior. Una buena forma poner libros, cuadros o estanterías. De esta forma, generaremos una distribución de la energía a través de todos los objetos y la temperatura subirá.

4. Utiliza velas

No nos olvidemos tampoco de las velas. Estas, además de aportar un buen olor a nuestro hogar (y también buen "rollo"), pueden ser una forma de contribuir a que la casa esté caliente. Son una opción para espacios cerrados siempre y cuando las distribuyamos por los rincones. Y sobre todo, es importante hacer esto cuando estemos en casa y no cuando nos vayamos.

Velas aromáticas

5. E scoge colores cálidos para pintar las paredes

Para crear un hogar cálido, resulta muy importante saber escoger el color de las paredes. De tal forma que si nuestra casa está situada en un lugar en el que el frío afecta más, tenemos que pintar las habitaciones de colores más cálidos para procurar absorber el máximo del calor externo posible.

6. Llena tu casa de mantas

Un truco básico es tener las suficientes mantas como optar por ellas en vez de por encender la calefacción. El sofá es ese lugar en el que nos guardamos del invierno y por eso, necesitamos de mantas que nos quiten el frío sin necesidad de gastar en la factura del gas o electricidad.

Manta de franela

7. Sella las ventanas

Para evitar que entre el frío, lo mejor es usar cinta adhesiva para sellar las posibles fisuras que pueda haber en las ventanas por las que entra la corriente sin que nos demos cuenta.

8. No pongas la cama cerca de la ventana

También resulta muy importante saber escoger una buena distribución de los muebles para evitar tener frío. Por ejemplo, en las habitaciones es mejor situar la cama cerca de la puerta (o de alguna pared interior) que de la ventana. Así, evitaremos las posibles fugas de frío.

9. Ventila tu casa en momentos de mucha luminosidad

Para exponer tu casa al calor, es importante ventilar en momentos en los que haga sol y puedan entrar los rayos a las estancias principales de tu casa. Un buen momento es a mediodía, puesto que las temperaturas suelen ser mayores.

10. Utiliza ropa que abrigue lo suficiente

En muchas ocasiones ponemos la calefacción antes de abrigarnos correctamente para estar por casa. Por eso, es muy probable que no necesitemos de la calefacción si estamos calzados (calcetines gordos o zapatillas) y llevamos pijama o bata (o ambas).

Bata de andar por casa