En España, el promedio de tiempo que una persona dedica a la tarea de lavar la ropa (y también plancharla) por semana corresponde a más de 5 días del año. Y además de dedicarle mucho tiempo, siempre tenemos muchas dudas sobre cómo lavar determinadas prendas para que no encojan o cómo evitar que la ropa tenga electricidad estática. Si es esta última cuestión la que te preocupa, a continuación te damos los mejores consejos caseros para quitar la electricidad de la ropa.

6 trucos para eliminar la electricidad estática

Pon suavizante al lavar la ropa

En primer lugar, es importante poner suavizante a la ropa. Este no solo sirve para "suavizar" la ropa como la propia palabra indica y para darle buen olor, sino que también nos puede librar de la electricidad estática. Concretamente, se recomienda hacer lo siguiente: añade el suavizante antes de que se produzca el último aclarado.

Separar la ropa por materiales

Otro de los consejos más importantes para quitar la electricidad estática es separar la ropa por materiales. Hay que tener en cuenta que materiales como el poliéster o el nailon acumulan más electricidad estática. De esta forma es mejor lavar la ropa de este material separada y no mezclarla, por ejemplo, con algodón o lana.

Intenta secar la ropa al aire

Un truco que no falla es secar la ropa al aire. Las secadoras son una de las principales causantes de que se quede la electricidad estática en las prendas. Por eso, es mucho mejor intentar secar la ropa al aire, en donde la energía no se acumula. En caso de no poder secarla fuera, también podemos hacerlo dentro, aunque seguramente tarde más tiempo.

Utiliza sprays

Si no queremos desprendernos de la secadora (por los numerosos beneficios que tiene), podemos optar por los sprays. Por ello, existen determinados sprays con sustancias especiales que contribuyen a quitar la electricidad. Te recondamos el siguiente producto que puedes adquirir a través de Amazon:

Pon las prendas con algún metal

También ocurre que el metal es capaz de atrapar la electricidad estática. Por eso, si queremos tratar de quitarla, podemos optar por los siguientes trucos: en primer lugar, si utilizamos una secadora, meter una bola de aluminio; en segundo lugar, poner un alfiler en la ropa, o en tercer lugar, poner la ropa en una percha.

Ponerte crema hidratante

Otro truco que puede que conozcas es la crema hidratante. Si queremos evitar la electricidad de la ropa, una buena opción es ponerte crema hidratante en los brazos. Hay que tener en cuenta que estas cremas son húmedas y ayudan a eliminar la electricidad de la ropa.

