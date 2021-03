La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes para la religión católica en España, en la que como cada año se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta conmemoración da comienzo el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección, un periodo en el que se recuerda tanto la llegada de Jesús a Jerusalén, como su muerte y resurrección.

Lo habitual es que estas fechas atraigan a gran cantidad de turistas de todo el mundo, pero este año debido a la pandemia serán muy diferentes. Aún así, en toda España habrá muchas familias que lo celebren siguiendo la tradición católica de no comer carne ni durante el primer viernes de Cuaresma ni el Miércoles de Ceniza. Una tradición por la que muchas familias durantes esos días sustituyen las carnes rojas por pescado y marisco, pero de la que no todo el mundo entiende el por qué. A continuación, buscamos responder la siguiente pregunta: ¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

¿Las razones de esta tradición?

A pesar de que son muchas las personas que estos días prefieren no consumir alimentos hechos con carnes rojas, la realidad es que muy pocos conocen las verdaderas razones que se esconden detrás de esta tradición. Te lo contamos.

En señal de respeto

Esta tradición estaría relacionada con ese Viernes Santo en el que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, una fecha muy representativa en la que la Iglesia Católica invita a sus fieles a no consumir carnes rojas en señal de respeto y purificación.

La carne se asocia a las celebraciones

Otra de las razones es la que relaciona este tipo de carnes con los banquetes y las celebraciones. Razón por la que este tipo de alimento no tendría cabida en una fecha en la que no hay celebración, sino en la que se invita a la reflexión y se recuerda el sacrificio de Jesús.

En algunas culturas es considerada un lujo

La carne roja es considerada en muchas culturas un verdadero lujo, por lo que esta tradición también invita a ser humilde consumiendo otro tipo de alimentos o incluso practicando ayuno. En este caso el ayuno sería sólo consumir una comida al día, como una especie de penitencia entre los cristianos.

También te puede interesar...