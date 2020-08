En España, las multas de tráfico son bastante abundantes durante todo el año, pero, sobre todo, aumentan en verano cuando nos disponemos a viajar a nuestros destinos favoritos. Además, hay que tener en cuenta que durante el verano se produce una intensificación de los controles previstos para los días en los que se esperan grandes salidas y entradas de ciudades. Esto se primordialmente a finales y principios de semana tanto del comienzo de época de vacaciones como con la operación retorno. De tal forma que aquí te contamos cuáles son las multas de tráfico más comunes en verano haciendo una llamada a la responsabilidad en la carretera.

1. Velocidad

En primer lugar, la mayor causa de multas de tráfico en verano es el exceso de velocidad. De hecho, la DGT contabiliz que el 40% de las sanciones se debe a esta causa. Ya de por sí el español medio tiende a sobrepasar las indicaciones del límite de velocidad establecido y esto aumenta sistemáticamente en verano. El año pasado se registraron 1.098 muertos en accidentes de tráfico, que, si bien es cierto es la cifra más baja desde que hay registros, no podemos dejar de prestar atención a este problema. La mayor parte de estos accidentes implican un exceso de velocidad. En cuanto a la multa, esta oscila entre los 100 y los 600 euros y puede llegar a restar hasta seis puntos del carnet.

2. Alcohol y drogas

En segundo lugar, otra problemática muy grave sufrida en España: el alcohol y las drogas al volante. En cuanto al coste de esta multa dependerá de la infracción pero se puede llegar en ambos casos a tener que pagar hasta 1.000 euros, y de la misma forma que con la velocidad, puede suponer la retirada de hasta seis puntos del carnet. Concretamente: si el alcoholímetro marca entre 0,26 mg/l y 0,50 mg/l, la sanción económica será de 500 euros y se pierden cuatro puntos. En caso de registrar una cifra superior a 0,50 mg/l y hasta 0,60 mg/l, la multa asciende a 1.000 euros y la pérdida de puntos es de un total de seis.

3. Conducir con chanclas o descalzo

En tercer lugar, supone un gran riesgo para la seguridad vial conducir en chanclas o sin ningún tipo de zapato. Sin embargo, buena parte de los conductores olvidan este riesgo y terminan siendo multados en verano por esta infracción. La multa por no conducir con un zapato que implique la sujeción necesaria puede ir desde 80 hasta 200 euros.

4. No usar el cinturón de seguridad

De la misma forma, el calor abrasador del verano puede llevarnos a querer conducir sin el cinturón de seguridad, pero una vez más: error. No hay mayor seguridad en el coche que la proporciona llevar puesto el cinturón y por tanto, esta infracción puede estar penada con la retirada de tres puntos y una sanción económica de 200 euros.

5. Conducir sin camiseta

Lo mismo ocurre con conducir sin camiseta. Puede resultar tentador conducir sin camiseta en épocas de altas temperaturas. Sin embargo, es muy grande el riesgo que correremos en tanto que podemos sufrir rozaduras o quemaduras en caso de tener un accidente. La sanción por conducir sin camiseta conlleva una multa de 200 euros y tres puntos menos en el carnet.

6. Viajar sin ITV

De nuevo, no podemos plantearnos hacer un viaje con un coche que no tiene la ITV. Resulta muy peligroso para nosotros y para los demás. Sin embargo, según establece la DGT parece una práctica más común de lo debida. Hay que tener en cuenta que son 200 euros en caso de que sea debido a que la ITV esté caducada, o 500 euros en caso de que no está validada.

7. Estacionamiento indebido

Otra de las multas de tráfico más comunes en verano se debe al estacionamiento indebido. Esto suele ser bastante frecuente teniendo en cuenta que en el centro de las ciudades, zonas de playa y lugares similares, suele haber problemas para aparcar. Ello implica en ocasiones dejar el coche donde no es debido y por tanto, una multa. En este caso nos encontramos ante una infracción que puede situarse entre los 100 y los 200 euros y suponer hasta dos puntos menos en el carnet.

8. Viajar sin seguro

Si vamos a hacer un viaje largo, tenemos que asegurarnos de que tenemos todo en regla con nuestro seguro por lo que pudiera pasar. Tener un accidente o una avería durante un viaje en vacaciones es mucho más común de lo que parece. Sin embargo, mucha gente viaja sin seguro. Dada la gravedad de esta infracción, la multa puede ir desde los 600 euros a los 3.000 euros. Además, en caso de tener un accidente que afecte a terceros, el conductor sin seguro tendrá que abonar todos los gastos de su bolsillo.

9. Saltarse un semáforo

En el caso de saltarse un semáforo, es bastante habitual, no solo en verano, sino en todas las estaciones. No detenerse cuando un semáforo está en rojo supone una sanción económica de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Lo mismo ocurre con el semáforo en ámbar.

10. Ignorar las indicaciones de un agente

Finalmente, también se dan gran cantidad de multas por ignorar las indicaciones de un agente. En este caso, hace caso omiso a un agente es multa con 200 euros y la retirada de 4 puntos.

Uso de la mascarilla en el coche

En las circunstancias del COVID-19, este verano tenemos que tener en cuenta una situación más en el coche: el uso de la mascarilla. Como ya sabemos, la mascarilla es obligatoria en toda España, salvo en las Islas Canarias. A continuación te explicamos los casos donde debes llevarla en el coche y las excepciones. Recordamos que la multa por no llevarlo cuando resulta obligatoria es de 100 euros.

¿Cuándo se debe llevar mascarilla en el coche?

Siempre que se viaje con personas no convivientes: familiares y amigos compartiendo coche.

¿Cuándo no es necesario llevar mascarilla en el coche?

Cuando el conductor va solo en un vehículo con motor de 2 o cuatro ruedas. En el caso de ir en bicicleta o patinete, sí debe llevarse.

Los menores de 6 años.

Personas convivientes.

En caso de que no deba usarla por prescripción médica.

Por una razón que sea de causa mayor.