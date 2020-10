Cadaqués no forma parte de la lista de los pueblos más bonitos de España, pero podría perfectamente. Para quiénes no lo sepan, estamos hablando de un precioso pueblo de la provincia de Gerona conocido tradicionalmente como "el pueblo blanco de Dalí" por haber sido lugar de gran inspiración para el artista a causa de su "magia". Cadaqués no es un pueblo cualquiera y por eso merece ser conocido por todos. Por eso, ya que el turismo cada vez se complica más, aquí te contamos todo sobre este pueblo para que puedas viajar con la mente.

Cadaqués, un pequeño pueblo con encanto

Cadaqués es un municipio español de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, Cataluña. Como dato curioso, es el pueblo más oriental de la Península Ibérica. Además, su término municipal ocupa la mayor parte de la costa de levante del macizo del cabo de Creus. También cabe mencionar que se encuentra aislado por la montaña del Puig de Paní y el Puig de Bufadors del resto del Ampurdán. En cualquier caso, se trata de un pueblo pesquero que vivió de cara al mar y prácticamente separado, por tierra, del resto del Ampurdán, hasta finales del siglo XIX. Según los datos del INE, actualmente tiene en torno a 2712 habitantes (cifras de 2019), de ahí que lo consideremos un pueblo bastante pequeño en cuanto a población.

La historia de Cadaqués pasa por muchos elementos: en primer lugar, se trata de un pueblo tradicionalmente vinculado a la pesca. También durante un tiempo por las industrias de salazones, ya no tan vivas como antes. Y durante mucho tiempo su economía también estuvo vinculada al cultivo de olivos. Como dato curioso, también cabe destacar que Cadaqués se encuentran geográficamente aislado y en consecuencia, esto ha hecho que el catalán que aquí se habla tenga particularidades con respecto al "catalán estándar".

De Cadaqués decimos que es un "pueblo blanco" porque así lo podemos percibir en la gama cromática de sus elementos arquitectónicos. Se trata de un pueblo con un precioso casco histórico en el que destacan principalmente los edificios blancos en combinación con elementos azules. Así, lo podríamos llamar la Grecia de España.

Y como no, el dato más llamativo de todos es la influencia que Dalí ha tenido en Cadaqués, y viceversa, a raíz de que su familia tuviese allí una residencia para los meses de verano. En consecuencia, a día de hoy existe la Casa-Dalí como representación de esa importancia que tuvo este lugar para determinados procesos artísticos del pintor. Concretamente la Casa-Dalí se encuentra ubicada en el pueblo de Portlligat, perteneciente al municipio de Cadaqués. Su visita resulta indispensable si queremos conocer el universo de Dalí.

La Casa Museo de Salvador Dalí está formada por un conjunto de barracas de pescadores que fueron adquiridas por el pintor y su mujer, Gala, dándole una forma laberíntica. La casa en sí fue residencia de Salvador. Allí él vivió y trabajó desde 1930 hasta la muerte de su esposa en 1982, cuando decidió instalarse en el Castillo de Púbol. La casa con función de museo se abrió al público en 1997 y en su interior se exhiben recuerdos del pintor, su taller, la biblioteca, sus habitaciones, la zona del jardín y la piscina.

Otros lugares de interés que merecen una visita en Cadaqués son: el Castillo de San Jaime (fortaleza declarada Bien cultural de interés nacional), el Museo de Cadaqués, el casco antiguo e iglesia de Santa María (iglesia del siglo XVII en el centro de la población en la que se celebra el Festival Internacional de Música de Cadaqués) y el Parque Natural del cabo de Creus (el punto más al este de la península ibérica).

