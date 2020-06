Las mejores series cortas para este fin de semana de HBO, Amazon, Netflix y Movistar +

Continúan las fases de desescaladas en todo el país. Afortunadamente, poco a poco, vamos retomando nuestra cotidianeidad.

Al estar menos tiempo en casa, ya no disponemos de las horas suficientes para hacer maratones de series largas.

Por esta razón, es bueno tener en cuenta las mejores producciones cortas que ofrecen HBO, Amazon Prime Video , Netflix y Movistar + para disfrutar durante el fin de semana del 20 de junio.

Además de esta selección de series cortas, también es el momento de "engancharte" a las mejores series de estreno de las plataformas en junio.

Movistar +

Arde Madrid - 8 episodios (2018)

La producción de Movistar +, creada por Paco León y Anna R. Costa, tiene la particularidad de ser la primera serie de televisión de pago rodada íntegramente en blanco y negro.

La historia narra la experiencia de la actriz norteamericana Ava Gardner durante su estadía en Madrid, en los años 60.

La dictadura franquista infiltra a dos sirvientes en la vivienda de la artista para que la espíen, por temor a que tenga comportamientos “subversivos”.

Durante su estadía en la capital española, Gardner organizó varias fiestas que generaron gran malestar entre sus vecinos.

Es una trama llena de espionaje y enredos, pero también una gran historia de libertad sobre una de las actrices más importantes y particulares de Hollywood.

Crematorio - 8 episodios (2011)

Esta adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes, tuvo muy buenas repercusiones por parte de la crítica especializada.

La historia gira en torno a la millonaria familia Bertomeu, que ha logrado amasar su fortuna a lo largo de varias generaciones.

Rubén Bertomeu (Pepe Sancho) quiere dejar atrás los negocios agrícolas para montar empresas en la ciudad y lograr ser un hombre más rico y poderoso.

Este cambio radical va a generar resquemores en el resto de la familia, en una historia repleta de traición, corrupción y ambición.

El día de mañana - 6 capítulos (2018)

Ambientada en la década de los 60, Justo Gil (Oriol Pla), un joven inquieto y de dudosa moralidad, llega como inmigrante a Barcelona.

En la ciudad, que se encontraba en un momento de importantes cambios, el muchacho conoce a Carme Román (Aura Garrido), con quien vivirá un romance.

Esta serie es un espejo histórico y emocional, muy bien narrado, sobre una década en la que la larga dictadura de Franco empezaba a llegar a su fin.

HBO

Chernobyl - 5 capítulos (2019)

En apenas 5 episodios, HBO supo contar a la perfección una de las peores tragedias de la historia de la Humanidad: el desastre nuclear en Chernóbil, Ucrania, en Abril de 1986.

La miniserie tiene actuaciones deslumbrantes de Jared Harris (“Mad Men”), Stellan Skarsgard (“Piratas del Caribe” y “Vengadores”) y Emily Watson (“Dragon Rojo”).

La magnífica producción de HBO deslumbró tanto a los jóvenes que desconocían el suceso, como también a los adultos que recordaron lo sucedido en la planta nuclear.

Un excelente elección para este fin de semana, ya que para muchos, Chernobyl es la mejor serie de la historia.

Years and years - 6 capítulos (2019)

Otra de las mejores producciones del año pasado. Cuenta la historia de la familia británica Lyons durante los próximos 15 años.

Si bien no predice ninguna pandemia como la que estamos viviendo en este 2020, “Years and years” nos alerta sobre las consecuencias que pueden traer a la humanidad el trabajo precarizado, los políticos populistas y autoritarios, el cambio climático y la crisis migratoria en Europa, entre otros.

La trama tiene un ritmo atrapante e invita a la reflexión, debido a que la gran mayoría de las situaciones que plantea la historia están ocurriendo ahora mismo.

Sharp Objects - 8 capítulos (2018)

La serie cuenta la historia de la reportera Camille Preaker (Amy Adams), que, tras pasar un breve tiempo en un hospital psiquiátrico, vuelve a su ciudad natal para cubrir la noticia de dos preadolescentes.

Además del impacto por regresar a su pueblo, la periodista se identifica fuertemente con las dos jóvenes asesinadas.

Su adicción al alcohol y la tirante relación con su madre neurótica (Patricia Clarkson) complican mucho más la investigación de Camille.

A very english scandal - 3 episodios (2018)

Basada en el libro homónimo de John Preston, la historia está ambientada en Inglaterra, a finales de la década de los 60.

En aquel entonces, la homosexualidad estaba muy mal vista. Y en la política más aún. En este contexto, la promesa del Partido Laborista Jeremy Thorpe (Hugh Grant) vive un “affaire” con Norman Scott (Ben Whishaw)

En principio, parece tratarse solo de un romance clandestino, pero todo empieza a cambiar cuando Thorpe asciende políticamente.

The Night Manager - 6 episodios (2016)

La trama se centra en Jonathan Pine (Tom Hiddleston), gerente de un hotel en El Cairo, que es cooptado por los servicios de inteligencia británicos.

El hombre tiene que infiltrarse en el círculo de confianza de Richard Onslow Ropa (Hugh Laurie), un peligroso traficante de armas.

Una historia repleta de tensión y suspenso, que recibió, merecidamente, tres Globos de Oro y dos Premios Emmy en 2017.

For Ever - 8 episodios (2018)

Si te gustan las comedias románticas, esta serie de Amazon es una excelente opción para tu fin de semana.

Oscar (Fred Armisen) y June Hoffman (Maya Rudolph) son un matrimonio que llevan juntos más de una década.

June comienza a aburrirse de la relación y, desde aquí, ambos deberán afrontar una serie de desafíos si quieren mantener viva su unión.

Netflix

Bodyguard - 6 episodios (2018)

David Butt (Richard Madden -Robb Stark en “Game of Thrones”-) es un veterano de guerra, con estrés postraumático, que empieza a trabajar como oficial de protección especializado para el Servicio de Policía Metropolitana de Londres.

Tras detener un atentado en un tren, le asignan el cuidado y protección de la ambiciosa Ministra del Interior, Julia Montague (Keeley Hawes), que representa los ideales políticos que Butt desprecia.

When they see us - 4 episodios (2019)

En la primavera de 1989, Trisha Meili fue violada y golpeada mientras corría en el icónico Central Park de Nueva York.

Cinco jóvenes menores de edad (cuatro afroamericanos y uno latino) fueron declarados injustamente culpables.

La serie muestra las irregularidades en el proceso de detención y cómo impactaron los años de cárcel en la vida de los adolescentes.

Una historia, basada en un hecho real, repleta de racismo y discriminación, indispensable en estos momentos en los que el mundo entero grita “Black lives matter” (la vida de los negros importa).

Unorthodox - 4 episodios (2020)

La trama cuenta la historia de la joven Esther Shapiro (Shira Haas), que escapa de una comunidad judía ultraortodoxa de Nueva York para comenzar una nueva vida en Berlín.

La muchacha huye de su matrimonio arreglado con Yanky Shapiro (Amit Rahav) y de las prácticas y presiones religiosas que ya no tolera.

Es una de las producciones de Netflix más comentadas del 2020. Si todavía no la viste, es una excelente opción para este fin de semana.