Martina Navratilova, la sorprendente amante de Gwyneth Paltrow en la serie ‘The Politician’

Las series de Ryan Murphy siempre traen muchas sorpresas en todos sus capítulos. Giros imposibles, tramas rocambolescas y fichajes que nadie esperaba. Él fue el que dio un protagonista a Lady Gaga cuando nadie en Hollywood se fiaba de ella, y él dio un personaje importante a Ricky Martin en la última temporada de American Crime Story.

Murphy se ha convertido en uno de los popes de la televisión actual, y su millonario fichaje por Netflix estaba claro que iba a traer muchas de esas sorpresas que tanto le gustan. En su nueva ficción, The politician, la primera llega en el capítulo dos, cuando el personaje de Gwyneth Paltrow revele a su marido que tiene una amante y que es una mujer. En un flashback vemos que quien interpreta a su amante no es otra que la tenista Martina Navratilova. Un golpe de efecto maravilloso muy Murphyano.

Navratilova, que sale vestida de época primero y en un caballo después, aparecerá también en otros dos episodios de la temporada, ya que su trama es una de las secundarias de esta ficción que sigue el ascenso de un adolescente que ha vivido siempre obsesionado por ser presidente del Gobierno, y hará todo lo que esté en su mano: traiciones, chantajes... Una sátira del poder que es el primer estreno exclusivo del showrunner en la plataforma.

Gwyneth Paltrow en The politician.

No es la primera vez que Navratilova aparece en una serie, pero sí la primera que da vida a un personaje ficticio y no a sí misma. En el año 2000 salió interpretándose a sí misma en Will & Grace, y en 2013 hizo lo mismo en Portlandia. La única aparición fuera de aquellos cameos fue en la película china Xia dao lian meng, donde según su registro en IMDB dio vida a la guía turística del castillo, otro cameo, pero esta vez en el mercado asiático.

Habrá que ver si Martina Navratilova gira su carrera, a sus 62 años, hacia la interpretación, y si aquí demuestra tanto talento como en el tenis, donde sigue siendo una de esas leyendas históricas que todo el mundo recuerda.