La Sociedad de Conciertos programa un monográfico de Tríos de Cuerda de Beethoven

El violinista Ilya Gringolts, el violista Lawrence Power y el violonchelista Nicolas Altstaedt ofrecerán un extraordinario recital en el Teatro Principal de Alicante el lunes 22 de diciembre, a las 20:00 horas. Este prestigioso trío de cámara, invitado por la Sociedad de Conciertos de Alicante, interpretará un monográfico dedicado a los Tríos de Cuerda de Beethoven.

El recital, que forma parte de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, tendrá lugar el próximo lunes 22 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante. Sobre el escenario se reunirán tres intérpretes de referencia internacional: el violinista Ilya Gringolts, el violista Lawrence Power y el violonchelista Nicolas Altstaedt, que ofrecerán un monográfico dedicado a los Tríos de Cuerda de Beethoven.

En EL ESPAÑOL sorteamos 2 entradas dobles entre nuestros suscriptores para asistir gratuitamente a este concierto excepcional.

Visita Zona Ñ y participa

Un violinista muy expresivo

Ilya Gringolts conquista al público con su virtuosismo y sutiles interpretaciones, buscando siempre nuevos desafíos musicales. Como solicitado solista, se dedica no sólo al gran repertorio orquestal, sino también a obras poco interpretadas y contemporáneas; además, se interesa por la práctica interpretativa histórica. Sus programas de concierto incluyen el virtuoso repertorio antiguo de Leclair y Locatelli, así como obras solistas y orquestales de Paganini. Numerosos compositores han escrito nuevas obras para él, como Peter Maxwell Davies, Christophe Bertrand, Michael Jarrell o Albert Schnelzer y recientemente Chaya Czernowin, Lotta Wennäkoski, Mirela Ivicevic, Augusta Read Thomas, Beat Furrer y Bernhard Lang.

Tras recientes colaboraciones con orquestas como la Filarmónica de Oslo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Hungría, la Filarmónica de Róterdam, la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Orquesta Sinfónica de São Paulo o la Orquesta Filarmónica de La Scala, entre los momentos más destacados de la temporada 2025/26 se incluyen actuaciones con la Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta Sinfónica WDR de Colonia, la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, la Orquesta Sinfónica Yomiuri Nippon y la Sinfónica de Düsseldorf. Además, es artista residente de la Orchestra di Padova e del Veneto.

Ilya Gringolts ha actuado con orquestas de renombre como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica NHK, la Orquesta Filarmónica de Israel, la Filarmónica Real de Estocolmo, la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham y la Orquesta de Cámara Mahler. Destacan igualmente sus recientes proyectos con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta Santa Cecilia de Roma, Orquesta de la Tonhalle de Zúrich, Sinfónica de Viena, Sinfónica de Bamberg, Filarmónica de Helsinki, Orquesta del Festival de Budapest, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, Orquesta Sinfónica KBS y la Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwán. Desde su violín, dirige con asiduidad a la Orquesta de Cámara de Australia, la Camerata Bern y el Ensemble Resonanz. Esta temporada también dirige a la Orquesta de Cámara de Stuttgart y la Kammerakademie Potsdam.

Para su grabación de Il labirinto armonico de Locatelli (2021), ganadora del Diapason d'Or y del Gramophone Editor's Choice Award, Ilya Gringolts dirigió también desde el violín a la Orquesta Barroca Finlandesa. Ese mismo año se publicó su CD en solitario Ciaccona con obras de Bach, Pauset, Gerhard y Holliger, que también recibió el Gramophone Editor's Choice Award. Su extensa discografía de aclamados registros para Deutsche Grammophon, BIS e Hyperion, entre otros, también incluye la elogiada grabación de los 24 Caprichos de Paganini para violín solo y la Integral para violín y orquesta de Stravinsky (2018), grabada con la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Dima Slobodeniouk y galardonada con el Diapason d'Or.

Como primer violinista del Cuarteto Gringolts, ha cosechado grandes éxitos en los festivales de Salzburgo, Lucerna y Edimburgo, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Philharmonie de Luxemburgo, la Elbphilharmonie de Hamburgo y el Teatro La Fenice de Venecia. Músico de cámara muy apreciado, Ilya Gringolts colabora regularmente con artistas como Nicolas Altstaedt, Alexander Lonquich, Peter Laul, Aleksandar Madzar, Christian Poltera y Lawrence Power.

Tras estudiar violín y composición con Tatiana Liberova y Zhanneta Metallidi en San Petersburgo, asistió a la Juilliard School of Music, donde estudió con Itzhak Perlman. Ganó el Concurso Internacional de Violín Premio Paganini (1998) y sigue siendo el ganador más joven de la historia del certamen; también fue nombrado ‘Artista de Nueva Generación de la BBC’ al principio de su carrera. Además de su puesto de profesor en la Universidad de las Artes de Zúrich, Ilya Gringolts fue nombrado miembro de la renombrada Accademia Chigiana de Siena en 2021. Asimismo, es asesor artístico del Festival Mizmorim de Suiza.

Ilya Gringolts toca el violín Stradivari "ex-Prové" de 1718.

Un virtuoso de la viola

El internacionalmente aclamado viola Lawrence Power es ampliamente reconocido por su riqueza sonora, su dominio técnico y su apasionada defensa de la nueva música. Lawrence ha promovido la causa de la viola tanto a través de la excelencia de sus interpretaciones, ya sea en recitales, música de cámara o conciertos, como de la creación del Viola Commissioning Circle (VCC), que ha dado lugar a un importante corpus de nuevo repertorio para este instrumento por parte de los mejores compositores actuales. Lawrence ha estrenado conciertos de destacados compositores como James MacMillan, Mark-Anthony Turnage, Julian Anderson y Alexander Goer, y a través del VCC ha encargado obras a Anders Hillborg, Thomas Adès, Gerald Barry, Cassandra Miller y Magnus Lindberg.

Lawrence ha inaugurado la temporada 2025/26 con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa y Nicholas Collon interpretando Harold en Italia y actuará de nuevo con Collon junto a la violinista Vilde Frang para interpretar el Doble Concierto de Britten con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham. Entre los conciertos más destacados se encuentran las interpretaciones del aclamado Concierto para viola de Magnus Lindberg con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Matthias Pintscher, la Filarmónica Real de Estocolmo y Ryan Bancroft y la Sinfónica de Trondheim y Adam Hickox, además de una actuación como director-solista con la Orquesta de Cámara de Escocia.

Otros compromisos incluyen interpretaciones del concierto I cannot love without trembling de Cassandra Miller con la NDR Elbphilharmonie Orchester y James Gaffigan, colaboraciones con la Filarmónica de la BBC y Ludovic Morlot, así como con la Orquesta Sinfónica de Montreal y Elim Chan. Además, va a realizar una gira de tres semanas con la Orquesta de Cámara de Australia que incluirá el estreno mundial del Concierto para viola de Garth Knox.

Entre sus actuaciones camerísticas esta temporada actuará junto a Ryan Wigglesworth, Simon Crawford-Phillips, Nicolas Altstaedt e Ilya Gringolts en salas como el Wigmore Hall, el Auditori de Barcelona (con un exigente monográfico Brahms) y el LSO St Luke’s.

Durante la última década, Lawrence se ha convertido en un invitado habitual de orquestas del más alto nivel, desde la Sinfónica de Chicago, Sinfónica de Boston, Royal Concertgebouw, Bayerischer Rundfunk, Estocolmo, Bergen y Varsovia, hasta la Orquesta de Cámara de Europa, Sinfónica de la BBC, Philharmonia, Sinfónica Escocesa de la BBC y la Real Filarmónica de Liverpool, con directores como Osmo Vänska, Lahav Shani, Parvo Järvi, Vladimir Jurowski, Andrew Manze, Edward Gardner, Nicholas Collon, Ilan Volkov y Esa-Pekka Salonen.

Lawrence disfruta dirigiendo orquestas tanto desde el violín como desde la viola, más recientemente en el Festival Internacional de Edimburgo con el Scottish Ensemble, a la Academia Nacional de Música de Australia y a la Orquesta de Cámara de Noruega, y dirige su propia orquesta, Collegium, formada por excelentes jóvenes músicos de toda Europa. Es profesor en la Hochschule der Kunst de Zúrich e imparte clases magistrales en todo el mundo, incluido el Festival de Verbier.

Es un solicitado músico de cámara y actúa regularmente en Verbier, Salzburgo, Aspen, Oslo y otros festivales junto con artistas como Steven Isserlis, Nicolas Altstaedt, Simon Crawford-Phillips, Vilde Frang, Maxim Vengerov y Joshua Bell. En 2021, Lawrence fue nombrado Artista Asociado del Wigmore Hall, un cargo con una duración de cinco años, en el que los artistas actúan al menos una vez cada temporada.

Un artista cautivador

El violonchelista francoalemán Nicolas Altstaedt es uno de los artistas más demandados y versátiles de la actualidad. Como solista, director de orquesta y director artístico, sus fascinantes interpretaciones cautivan al público con un repertorio que abarca desde la música antigua hasta la contemporánea, tocando tanto con instrumentos de época como con modernos.

En la temporada 2025/26 Altstaedt comienza su colaboración por tres temporadas como Artista Asociado de la Tapiola Sinfonietta y debuta con la Radio-Symphonieorchester Wien y la Hallé Orchestra dirigidas por Thomas Adès, la Orquesta de Cámara de Los Angeles, la Philharmonia Zurich y la Orquesta Barroca de Friburgo. Otras actuaciones incluyen a la Orquesta del Festival de Budapest, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Orquesta Sinfónica de Montreal, la Sinfónica de la Radio Sueca, la Orquesta Filarmónica de Bergen, la Orquesta NAC de Ottawa, la Orquesta Sinfónica de Amberes y la Orquesta Nacional de Lille. Asimismo, inicia una relación por dos temporadas como Artista en Colaboración con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y Artista Residente en el Festival del Lago de Constanza 2026. Entre sus actuaciones en el repertorio camerístico destacan giras por Australia y Norteamérica con el laudista Thomas Dunford, incluida una actuación en el Carnegie Hall y una nueva gira con el violinista Ilya Gringolts y el violista Lawrence Power.

Desde su aclamado debut con la Orquesta Filarmónica de Viena y Gustavo Dudamel en el Festival de Lucerna, sus recientes residencias y colaboraciones incluyen a la Orquesta del Royal Concertgebouw, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Orquesta del Festival de Budapest, la Orquesta Sinfónica SWR, el Helsinki Festival, el DSO Berlin, la Sinfónica de Bamberg, la Filarmónica de Róterdam , la Orquesta de la Tonhalle de Zúrich, la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Múnich, la Orquesta de la Radio Sueca, la Joven Orquesta de la Unión Europea, todas las orquestas de la BBC, la Orquesta Nacional de Francia, las orquestas sinfónicas NHK, la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, la Orquesta Sinfónica de Montreal y las orquestas sinfónicas de Sídney y Nueva Zelanda.

Como director, ha establecido estrechas colaboraciones con la Orquesta Filarmónica de Radio France, Orquesta de Cámara de Australia, Orquesta de Cámara de Múnich (con la que fue “Artist in Focus en la temporada 24/25), Tapiola Sinfonietta, Orquesta de Cámara Escocesa y Les Violons du Roy.

En 2012 Nicolas Altstaedt fue elegido por Gidon Kremer para sucederle como director artístico del Festival de Música de Cámara de Lockenhaus y de 2014 a 2021 por Ádám Fischer para ser el nuevo director artístico de la orquesta Haydn Philharmonie en el Palacio Ésterházy, junto a la que ha realizado giras por Japón y China en las últimas temporadas.

Entre sus acompañantes habituales en música de cámara se encuentran Janine Jansen, Vilde Frang, Ilya Gringolts, Pekka Kuusisto, Lawrence Power, Antoine Tamestit, Alexander Lonquich, Mao Fujita, Maxim Emelyanychev, Fazıl Say, Jean Rondeau, Thomas Dunford y los cuartetos Ébène y Belcea. Actúa asimismo en los Festivales Mozart y de Verano de Salzburgo, Festival de Verbier, BBC Proms, Festival de Lucerna, Festival Internacional de Edimburgo, Festival de Primavera de Praga y Musikfest Bremen.

Asimismo, Altstaedt toca habitualmente con instrumentos de época junto a agrupaciones como Il Giardino Armonico y Giovanni Antonini, B'Rock Orchestra y René Jacobs, Orchestre des Champs-Elysées y Phillippe Herreweghe y Arcangelo y Jonathan Cohen.

Sus colaboraciones con compositores como Thomas Adès, Jörg Widmann, Thomas Larcher, Fazil Say y Sofia Gubaidulina han consolidado su reputación como un destacado intérprete de música contemporánea. Wolfgang Rihm, Anders Hillborg, Sebastian Fagerlund, Erkki-Sven Tüür, Marton Illés, Helena Winkelman, Malika Kishino y Raquel García-Tomás han compuesto recientemente obras para él.

Además de A Sutured World, su premiada discografía incluye los Conciertos de C.P.E. Bach con Jonathan Cohen y el ensemble Arcangelo (Hyperion), grabación que recibió el Concerto Award 2017 de BBC Music Magazine. Su disco a dúo con Fazil Say (Warner Classics) obtuvo el Premio Edison Klassiek (2017). Su grabación para el Festival de Lockenhaus dedicada a Sándor Veress y Bela Bartók obtuvo el premio de cámara BBC Music Magazine 2020 y el premio de cámara Gramophone de ese mismo año.

Ganador del Premio Credit Suisse Young Artist en 2010, Nicolas Altstaedt fue elegido por el programa New Generation Artists de la BBC de 2010 a 2012 y obtuvo una beca de la Fundación Borletti Buitoni en 2009. Entre otros galardones, en 2015 Nicolas Altstaedt recibió el ‘Anillo de Beethoven’ y el Premio de la Música de la ciudad de Duisburg en 2018.