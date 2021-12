Muere Michael Nesmith, guitarrista de la banda de rock The Monkees, a los 78 años

Michael Nesmith, guitarrista y miembro fundador de la banda estadounidense The Monkees, ha fallecido a los 78 años en su hogar por causas naturales, según ha confirmado a los medios la familia del músico. Nesmith volvía a casa el mes pasado después de la gira de despedida que el grupo había ofrecido a sus fans junto a Mickey Dolenz, el último miembro vivo de The Monkees.

El biógrafo y mánager de la banda, Andrew Sandoval, se dirigía desde su cuenta de Facebook a sus seguidores para expresar sus condolencias por la muerte del músico: "Sé que Michael estaba en paz con su legado, el cual incluía canciones, producciones y tantas ideas y conceptos innovadores. Estoy seguro de que la excelencia que supo capturar resonará y ofrecerá el amor y la luz hacia la que él que siempre se dirigió".

Nesmith, nacido en Houston, tenía 23 años cuando se presentó a las audiciones para unirse a los Monkees, en 1965. La banda se había formado alrededor de la figura de los productores televisivos Bob Rafelson y Bert Schneider, con la idea de aprovechar la influencia de la música pop y el alcance de la televisión, creando una serie de televisión que aunase ambos conceptos. The Monkees seguiría las aventuras de una banda de pop, ofreciendo canciones y actuaciones, así como un pequeño guion.

El guitarrista se unió a Dolenz, Davy Jones, y Peter Tork, participando en la serie con la condición de interpretar las canciones compuestas por Tommy Boyce y Bobby Hart, encargados del departamento de producción musical del programa. Sin embargo, Nesmith consiguió interpretar algunos temas propios, los cuales acabaron por reportarle importantes beneficios, muy superiores a los del resto de compañeros.

En el año 1966, The Monkees se estrenó en la NBC, convirtiéndose en un éxito instantáneo. El primer número uno del grupo llegó de la mano de Neil Diamond con I'm a believer, repopularizada casi cuatro décadas después por Smash Mouth. Sin embargo, las críticas se cebaron con sus miembros, tratados como una banda de rock falsa, prefabricada por la cadena.

The Monkees lucharon por conseguir una mayor autonomía, componiendo canciones propias con las que competir con bandas de la talla de The Byrds o The Beatles. Con su tercer álbum, en 1967, Headquarters, pudieron interpretar y escribir sus propias obras. Pero el destino del grupo estaba sellado. En 1968, la película Head, fue vapuleada por la prensa. Un año después, Nesmith abandonó el grupo. El exMonkee aprovechó para grabar su primer álbum en solitario, Wichita Train Whistle Songs, y fundar The First National Band, que bajo el sello RCA grabó otros dos álbumes en la década de los 70.

Nesmith pasará a la historia también como un visionario del videoclip. Entre 1980 y 1981, fundó PopClips, considerado como el predecesor espiritual de la MTV. Un espacio enteramente dedicado a radiar videoclips, una idea que cambiaría unos años más tarde la faz de la industria musical, y que tenía mucho que ver con su experiencia en la NBC. En 2018 fue hospitalizado por un fallo coronario, siendo intervenido de urgencia con un bypass cuádruple, posponiendo los planes de gira junto a Micky Dolenz.

