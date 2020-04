A Pérez-Reverte no lo frena ni el coronavirus: lanza un nuevo libro con sus tuits sobre literatura

La crisis del coronavirus no frena la producción literaria de Arturo Pérez-Reverte. El escritor publica este viernes 3 de abril un nuevo libro, pero en esta ocasión no se ha inventado otro personaje de ficción como los de Lorenzo Falcó o el capitán Alatriste, y tampoco recrea un segundo episodio de las cabalgadas de El Cid batallando entre cristianos cristianos y musulmanes. No se trata de una novela, sino de un libro recopilatorio de las conversaciones con sus seguidores en Twitter —solo las que entroncan con la literatura, nada de política—.

La obra, que se lanza exclusivamente en formato ebook, presenta el título de La cueva del cíclope, término que acuñó Pérez-Reverte en su primer mensaje en esta red social para referirse a ella. Según ha anunciado la editorial Alfaguara en una nota de prensa, "la obra reúne diez años de tuits sobre literatura estructurados como una larga conversación del escritor con sus seguidores, que le piden recomendaciones de lecturas o le preguntan sobre sus libros publicados, su proceso de trabajo o sus gustos literarios".

A lo largo de esta década, el también académico de la RAE ha escrito más 45.000 tuits para desfogarse contra los políticos o para denunciar campañas de abandono y maltrato de animales, pero muchos de ellos han versado sobre literatura, tanto la suya propia como aquella que estaba leyendo o la que le ha marcado a través de los años como escritor. Desde su obra predilecta —El Quijote— hasta las novelas de Vargas Llosa, pasando por clásicos como El conde de Montecristo o la Odisea, el novelista ha mantenido incontables encuentros virtuales en el mítico "bar de Lola".

"Hablar de libros en Twitter es como hacerlo con los amigos en la barra de un bar", señala Pérez-Reverte. "Permite un tono informal, variado, preguntas y respuestas que crean un diálogo enriquecedor tanto para quien me sigue como para mí. Si conversar sobre libros siempre es un acto de felicidad, que una red social como Twitter sirva para esto la hace especialmente valiosa. Ahí vuelco con naturalidad toda una vida de lectura, y ahí comparto, con la misma naturalidad, la vida de lectura de mis lectores. Y el lector es un amigo".

Los mensajes han sido recopilados por Rogorn Moradan, uno de los miembros de Zenda, página creada por el propio novelista y donde ya se han realizado listas de algunos de sus tuits. Este libro, según explica en el prólogo, pretende "facilitar que quien esté (más o menos) interesado en la obra de Arturo Pérez-Reverte pueda leer las respuestas a preguntas anteriores que le han hecho o simplemente eche un rato oyendo a la concurrencia hablar sobre esos temas sobre los que él ha dicho ahora, tras diez años de singladura entre amigos y enemigos, que prefiere concentrarse: libros y memoria".

La cueva del cíclope, que se presentará virtualmente este domingo 5 de abril a partir de las 18 horas, está dividida en cuatro partes: 'Libros y escritores', 'Territorio Reverte', sobre sus propias novelas; 'El oficio de escritor', que agrupa tuiteos sobre el día a día de un artesano de la tecla, y 'Recomendaciones'. Es el segundo libro recopilatorio que lanza el escritor en apenas un año: el anterior, Una historia de España, recogía sus artículos que se sumergían en el pasado de nuestro país. Su última obra publicada era Sidi, todas en Alfaguara.