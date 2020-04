Muere Adam Schlesinger, músico del 'power pop' y reconocido compositor de cine y televisión

El cofundador del grupo Fountains of Wayne, Adam Schlesinger (Manhattan, 31 de octubre de 1967), ha muerto a los 52 años a causa del coronavirus en un hospital en el estado de Nueva York. Aunque poco conocido para el gran público, Schlesinger participó en importantes proyectos tanto de música como cine, teatro y televisión.

El músico fue hospitalizado en marzo y su representante informó esta misma semana de que estaba sedado y conectado a un respirador. Finalmente, el miércoles 1 de abril se confirmó su fallecimiento.

La carrera de Schlesinger se desarrolló principalmente con el grupo que fundó junto al cantante, Chris Collingwood, en 1996: Fountains of Wayne. Con cinco discos publicados, el último en 2011, a la banda es considerada por algunos un one hit wonder -un grupo de un solo éxito- por su tema Stacy's Mom, publicado en 2003, y cuyo videoclip acumula en YouTube cerca de 120 millones de visualizaciones. Gracias a ello, el grupo fue nominado además a los Premios Grammy de 2004 en la categoría de 'Mejor interpretación vocal pop de un dúo o grupo con vocalista'.

Fountains of Wayne forma parte de la corriente del power pop, surgida a principios de los 70. Este género se inspira en el rock estadounidense y británico de la década de los 60 y está representado por bandas como Badfinger, Big Star o Raspberries. Canciones como Sink to the Bottom, Red Dragon Tattoo, Mexican Wine o la misma Stacy's Mom son muestra de esta línea musical.

Paralelamente a Fountains of Wayne, Schlesinger formó parte de Ivy, un grupo con estilo más indie compuesto también por la cantante Dominique Durand y el batería, Andy Chase, y muy valorado por los críticos musicales.

Nominado a Tonys, Emmys y hasta un Oscar

Capaz de adaptarse a distintos géneros, Schlesinger destacó por sus composiciones para cine, televisión y teatro. En 1997 fue nominado al Oscar y al Globo de Oro en la categoría de 'Mejor canción original' por That thing you do!, el tema principal de la película The Wonders, dirigida por Tom Hanks.

En 2007 compuso algunos de los temas de la banda sonora de la película Tú la letra, yo la música, protagonizada por Drew Barrymore y Hugh Grant. Durante esos años también hizo música para programas de televisión como los del presentador Stephen Colbert.

Asimismo, trabajó en el mundo del teatro y en 2008 fue nominado junto a David Javerbaum al premio Tony por la 'Mejor partitura original' del musical de Broadway Cry Baby. En 2009 la pareja fue nominada por primera vez al Emmy en la categoría 'Mejor música y letra original en primetime' por la canción Much worse things, compuesta para el especial de Navidad protagonizado por Stephen Colbert: A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!.

A lo largo de su carrera Schlesinger ganó tres Emmy por sus composiciones y en total estuvo nominado seis veces. Consiguió el galardón en 2012 y 2013 de forma consecutiva gracias a las canciones, compuestas junto a David Javerbaum para la Entrega Anual los premios Tony: Not just for gays anymore, que sirvió como apertura en la gala de 2011; y If I had time, número de cierre en 2012. Ambos temas fueron interpretados por el actor Neil Patrick Harris.

El último Emmy lo ganó en 2019 y lo compartió con Rachel Bloom y Jack Dolgen, por el tema Anti-depressants are so not a big deal, que sonó en la serie Crazy Ex-Girlfriend. Las canciones Settle for me y We tapped that ass, compuestas por el trío para la misma serie, fueron nominadas para el mismo premio en 2016 y 2017, respectivamente.

Homenaje de su grupo

Al conocerse su fallecimiento, importantes personalidades del mundo de la música, el teatro, el cine y la televisión han mostrado sus condolencias y le describen como un "brillante compositor y músico". Incluso el célebre escritor, Stepen King, lamentó la noticia calificándola de "terrible" y definió a Schlesinger como un compositor "ingenioso y satírico, además de un buen cantante".

Oh my god. Just reading that Adam Schlesinger passed away from Coronavirus complications. A brilliant musician and writer, we shared many award show moments together. He was so kind. Gone too soon. I’m reeling. My thoughts and prayers go out to his family. https://t.co/zvGgzSjiJ9 — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) April 2, 2020

RIP Adam Schlesinger (Fountains of Wayne), fine singer, witty and satiric songwriter. How terrible to lose him at 52 to this virus. — Stephen King (@StephenKing) April 2, 2020

Adam, you were a brilliant songwriter, musician, collaborator and friend.



Gorgeous melodies spun out of you like silk through a loom.



You enriched millions of lives with your boundless creativity, none more than mine.



Thank you Adam.



I love you.https://t.co/QBJh0RWDp5 — David Javerbaum (@davidjaverbaum) April 1, 2020

Los miembros de Fountains of Wayne participarán en el evento benéfico contra el COVID-19 'Jersey 4 Jersey' como tributo a su compañero fallecido. "En homenaje a Adam, tocaremos con Sharon Van Etten en 'Jersey 4 Jersey'", adelantó la banda en Twitter.

Este evento virtual, organizado por Bruce Springsteen y Bon Jovi, se celebrará el miércoles 22 de abril y recaudará fondos para la lucha contra el coronavirus en este estado, uno de los más afectados del país. También participarán Tony Bennett, Whoopi Goldberg, Halsey, Danny DeVito, SZA y otras figuras del espectáculo relacionadas con Nueva Jersey.

@jonbonjovi talks about ways to stay safe and encourages all to support the New Jersey Pandemic Relief Fund. #BandTogetherNJ #Donate #coronavirus #charity pic.twitter.com/c1hnfXwR3K — New Jersey Pandemic Relief Fund (@NJ_PRF) March 25, 2020

Los últimos en unirse, Fountains of Wayne, darán así un último adiós a Adam Schlesinger, un polifacético artista que se fue demasiado pronto.