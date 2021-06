Muere Ned Beatty, el actor de 'Todos los hombres del Presidente', a los 83 años

El actor estadounidense Ned Beatty, cuya larga y brillante carrera en el cine le llevó a ser candidato al Óscar por Network (1976), murió este domingo a los 83 años. Blossom Beatty, hija del intérprete, señaló a la revista The Hollywood Reporter que su padre falleció en su casa de Los Ángeles (EE.UU.).

Nacido en 1937 en Louisville (EE.UU.), Ned Beatty desarrolló una extensa carrera en el cine y la televisión que, tal vez, alcanzó sus cotas más altas durante los años 70. Fue en esa década cuando participó en películas como Network, un clásico del cine sobre periodismo y medios de comunicación que dirigió Sidney Lumet y por el que Beatty fue candidato al Óscar al mejor actor de reparto.

No fue la única que vez que abordó el tema de la prensa en la gran pantalla. Así, Beatty dejó huella en All the President's Men (Todos los hombres del Presidente, en España) (1976), una recordada cinta acerca del escándalo Watergate con Dustin Hoffman y Robert Redford como protagonistas y Alan J. Pakula en la dirección.

Curiosamente, fue Jason Robards, compañero suyo de reparto en esta película quien le dejó sin la estatuilla al mejor actor secundario a la que optaba por Network. Beatty también se puso a las órdenes de otros cineastas de prestigio como John Boorman en la turbia y controvertida Deliverance (Defensa, en España) (1972) o Robert Altman en la muy coral Nashville (1975).

Además, el actor probó suerte en el cine más comercial con Superman (1978), donde dio vida a Otis, que era cómplice del villano Lex Luthor (Gene Hackman). Beatty repitió el mismo papel en la secuela Superman II (1980), en la que Christopher Reeve volvió a interpretar al superhéroe llegado desde el planeta Krypton.

Muy respetado y reconocido en Hollywood por su labor como actor de reparto, su último gran papel llegó en el cine de animación con Toy Story 3 (2010), donde puso voz al entrañable -y luego malvado- oso de peluche Lotso. Beatty también tuvo una gran trayectoria en la pequeña pantalla con series como Homicide: Life on the Street (1993-1999)