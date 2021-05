Emma Stone, una Cruella para la nueva generación: “Es una villana punky y empoderada”

Hay películas en las que todo el mundo se acuerda del villano de la función en vez de los protagonistas. Los malos a veces tienen más personalidad y carisma que los pavisosos héroes. Cuando una piensa en Misery le viene a la mente a Kathy Bates partiéndole los tobillos al pobre James Cann. Y El silencio de los corderos es lo que es por el Hannibal Lecter de Anthony Hopkins. En las películas de animación también ocurre. No habrá muchas personas que sepan decir cómo se llaman los dos protagonistas de 101 Dálmatas, pero estoy seguro que no hay nadie que no sepa como se llama la villana del clásico de Disney. Exacto. Cruella de Vil. Un personaje icónico, único e inolvidable.

Desde Disney llevan años revitalizando sus clásicos con actores de carne y hueso, y aunque a Cruella ya le puso rostro y voz la gran Glenn Close, ahora una película se centra sólo en ella. En quién era antes de convertirse en una villana, en sus motivos. Un filme dirigido por Craig Gillespie y escrito por Tony McNamara -guionista de La Favorita-, que tiene su principal atractivo en el enfrentamiento entre sus dos protagonistas, la Cruella a la que da vida Emma Stone y que se enfrenta a la cruel y estirada Baronesa a la que interpreta otra Emma (Thompson).

EL ESPAÑOL ha podido charlar con ellas, y Emma Thompson cuenta por qué no dudo ni un minuto de hacerla cuando leyó el guion: “Me encantó porque era inusual. Es una historia de dos mujeres. No hay hombres. No hay historia de amor y hablan sobre su trabajo, porque son dos genias creativas. Sí, están un poco mal de la cabeza, pero eso no se había visto… ¡nunca! Estaba emocionada y muy orgullosa de que Disney haya decidido hacerla”.

'Cruella' | Tráiler | Disney+

Pero, ¿qué tiene Cruella de Vil para que todo el mundo se quede con la villana en vez de con los protagonistas? Para Emma Stone es una mezcla, pero destaca que “sólo su look es icónico”. “La recuerdas con ese pelo blanco y negro maravilloso… en EEUU es uno disfraz de Halloween muy popular. Con su abrigo, su cigarro… creo que eso incendió la mente de la gente. Y es una de las villanas más crueles, la cruel entre las crueles. Es horroroso pensar que alguien quiere robar cachorros para hacerse un abrigo. Pero lo que me pareció muy divertido fue imaginarla de esta forma, en los años del punk, en los 70. Es una villana punky, desde su look. Y es empoderada e independiente. Era muy divertido explorar eso”.

Thompson explicó más tarde, en la rueda de prensa del filme, que estaba contenta porque ha estado “décadas interpretando lo que su madre llama ‘mujeres buenas con vestidos’”, y que con La Baronesa le ha dado la vuelta para hacer de “una mujer realmente malvada con vestidos”. Cruella muestra la rivalidad de estas dos mujeres en un mundo de hombres, pero Emma Stone no cree que sea ese el motivo por el que actúan así, el que imiten el comportamiento de los hombres, sino que más bien “cumplen con la presión que la sociedad pone en las mujeres para agradar a la gente y a todo el mundo”.

“Nos dicen que sonriamos aunque las cosas nos molesten, y creo que estas mujeres actúan como si toda esa presión no existiera. Se muestran cómo realmente son y hay muchas mujeres, y estas dos son así. Son fascinantes, geniales y muy malas, pero sobre todo son complejas, como lo somos todas”, añadió sobre un filme que se estrenará a la vez en cines y Disney+ este viernes.

Un proyecto que, a priori, podría parecer que encajaba poco en una carrera que ya cuenta con un Oscar y en la que ha trabajado con los mejores directores del momento, pero Cruella tenía un as en la manga, el guion de Tony McNamara con quien trabajó en La favorita, y que crearon algo que “es definitivamente más oscura de lo que suele ser una película de Disney. Por supuesto no es una película calificada sólo para adultos, pero sí que es más oscura que ninguna película de Disney que yo haya visto en mucho tiempo”, dijo sobre este proyecto que tiene todas las papeletas para arrasar en taquilla y hacer que las niñas quieren ser más Cruella y menos Cenicienta.