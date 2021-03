Premios Goya: ¿por qué no salió Rosa María Sardà en el 'In memoriam'?

Casi siete minutos de homenaje a los compañeros y compañeras del cine español fallecidos en el último año y un nombre que no aparecía. El de Rosa María Sardà. La actriz y presentadora en varias ocasiones de los Premios Goya murió el pasado 11 de junio y, sin embargo, su rostro no ha aparecido en el In memoriam con el que cada año la Academia homenajea a los que ya no están. ¿Olvido imperdonable o hay una explicación?

Homenaje a los compañeros y compañeras que nos dejaron el pasado año, acompañado por la voz de la malagueña @vanesamartin_ #Goya2021 pic.twitter.com/icPxFUyIFr — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Ante los comentarios que rápidamente empezaron a circular por las redes sociales, la Academia de Cine ha salido al paso para desmentir que se hubiese tratado de un lapsus. "Rosa María Sardà pidió no aparecer en el In memoriam de los Goya 2021. Y por supuesto, lo hemos respetado", han explicado en Twitter.

Rosa María Sardà le pidió a la @Academiadecine no aparecer en el in memoriam de los #Goya2021. Y por supuesto, lo hemos respetado. pic.twitter.com/iI6Iag7BlG — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Juan Marsé, José Luis Cuerda, Quique San Francisco, Armando Manzanero, Montserrat Carulla, Elisenda Ribas y otros muchas han formado parte del In memoriam de este año, al que le ha puesto música la cantante Vanesa Martín. Otro de los nombres que no han aparecido es el de Dolores Abril.

Rosa María Sardà ganó dos Premios Goya como Mejor Actriz de Reparto por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, y recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. A este reconocimiento se sumó en 2016 el Premio Feroz de Honor, que conceden los informadores sobre el mundo del cine.