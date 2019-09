Una película de Disney en la que Hitler es el mejor amigo de un niño: ¿escándalo o genialidad?

Disney ha alimentado los sueños de muchas generaciones de niños. Lo ha hecho con princesas como Cenicienta, guerreras como Vaiana, pero también con el cervatillo Bambi y la shakespeariana El rey León. Los genios animados de la empresa han animado a miles de personajes, y siempre con el tono bienintencionado de fábula que se da por supuesto en la casa de Mickey.

En los últimos años Disney se ha convertido en un gran imperio en el que entran otras muchas franquicias. Marvel, Pixar, Star Wars… todas son partes del estudio, que el año pasado completaba su última adquisición: Fox. Con esa compra se quedaba con sagas como las de X-Men o Avatar, pero también adquiría una subsección del estudio (Fox Searchlight), que era la responsable del cine adulto y que ha tenido un papel fundamental en los filmes que compiten en los Oscar desde hace años.

Con Fox en su cartera, se ha quedado con todos los filmes pendientes de estreno de la casa, y entre ellos uno ha preocupado a la empresa, porque nunca se habían planteado que Adolf Hitler pudiera convertirse en un personaje de Disney, pero así ha sido ya que ahora es Disney la que posee los derechos de Jojo Rabbit, una comedia satírica ambientada en la Alemania nazi que cuenta la historia de un chaval cuyo mejor amigo imaginario es el dictador y que descubre que, sin embargo, su madre esconde a una joven judía en su casa.

Fotograma de Jojo Rabbit.

El tráiler de la película, dirigida por Taika Waititi -que también se encarga de dar vida al líder nazi-, ya levantó muchas críticas por el tono cómico y mostrar a un niño simpatizar con Hitler, con quien juega y hasta aparece tirando granadas. De hecho, según publicó Variety, los ejecutivos de Disney se preocuparon bastante al ver el filme y temer que “los fans de Disney se pudieran enfadar”. Si eso lo pensó un ejecutivo de la casa imaginen las de las salas alemanas, donde sólo el tráiler provocó reacciones divididas entre los que apostaban por esperar a ver la película y los críticos que desde las primeras imágenes ya la calificaron de “desagradable” o de “locura”.

Este primer avance ya presentaba la premisa y algún momento que molestó, como cuando Hitler le dice al niño que no se preocupe por el bullying que de él también decían cosas horribles como “está loco; oh, es un psicópata y quiere matarnos a todos”. También vemos a Jojo, el protagonista jugando con su amigo imaginario y ambos lanzando granadas. "Simplemente no debes hacer bromas sobre estas cosas", publicó un usuario alemán.

Taika Waititi como Hitler en Jojo Rabbit.

Ante todo este ruido había muchísimo interés en ver las primeras opiniones sobre la película, que tenía su premiere mundial en el Festival Internacional de Toronto. Al final parece que lo más provocativo era el punto de partida, y que Taikiki ha realizado una comedia sobre la amistad de un niño alemán y una niña judía. Todos la han comparado con Moonrise Kingdom y han dejado claro que es un canto antiodio y que hay poco de irreverencia.

"Waititi comprende perfectamente el poder de la comedia y del amor por encima del odio, y hace de ello una lección al alcance de todos en esta hilarante y dulce película”, ha dicho de ella Collider, mientras que Daniel Mantilla, de Fotogramas, ha sido tajante en su Twitter asegurando que “quien se ofenda con esta película tiene un problema”.

No es la primera vez que una película usa a Hitler como motor cómico.

Que se lo digan a Chaplin, que con El gran dictador creó una de las cimas del humor riéndose del dictador de manera frontal. Y lo hizo en 1940, con la Segunda Guerra Mundial ya estallada y Alemania amenazando al mundo. También Mel Brooks se rió de Hitler en su musical Los productores, que originalmente se iba a llamar 'Springtime for Hitler (Primavera para Hitler)', como se llama el filme de ficción que preparan los protagonistas.

En España habrá que esperar hasta enero de 2020 para que Disney (de Fox sólo quedará el recuerdo) estrene el filme y descubramos cuánto hay de escándalo y cuanto de genialidad en lo nuevo de Taika Waititi antes de rodar la nueva película de Thor.