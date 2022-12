El Wizink Center de Málaga, una idea "satisfactoria" para Francisco de la Torre que aún no tiene ubicación

Noticias relacionadas Los promotores del WiZink Center ponen sus ojos en Málaga: estudian construir un gran complejo

Los promotores del WiZink Center de Madrid, que alberga año tras años grandes eventos deportivos y conciertos de artistas del panorama musical nacional e internacional, miran a Málaga y el alcalde de Málaga Francisco de la Torre apoya la idea puesto que cree que "es satisfactorio para la ciudad".

El regidor no ha querido lanzarse a dar una posible ubicación. Asegura que este tema aún no está resuelto y ha dicho que "no se puede hablar de algo que no está absolutamente decidido".

La posibilidad de que en los próximos años Málaga cuente con un WiZink Center se abre de par en par con todo lo que eso conlleva. Artistas internacionales de la talla de Harry Styles, Coldplay o Michael Bublé tienen programados conciertos en el de Madrid para el de 2023, por lo que todo apunta a que un recinto como este podría sumar a las giras musicales de artistas reputados a Málaga.

El alcalde ha explicado que los promotores del espacio de Madrid han mostrado interés en la ciudad, "lo cual es positivo y señal de que, ante entidades o empresas que tienen esta capacidad de inversión y de plantear luego una vida intensa en el plano cultural, Málaga les supone una ciudad interesante y atractiva".

El pasado miércoles mantuvo una reunión con responsables de la empresa y ha insistido en que es "testigo del interés de ellos". De igual forma, ha vuelto a valorar el "gran interés" mostrado en Málaga. "Vamos creando, en el caso de que esto salga adelante, un conjunto de equipamientos que van fortaleciendo a la ciudad, como una ciudad atractiva para vivir, como tantas veces decimos, invertir y trabajar en ella, lo cual nos importa mucho", ha concluido.

Desde la Concejalía de Cultura y Deporte han asegurado que llevan tras este proyecto más de un año. "Creemos que es muy potente para Málaga, que significaría un nuevo impulso a las infraestructuras, tanto de ocio como de deporte, y creo que estamos en el buen camino", ha explicado Noelia Losada.

Para aquellos que se lo preguntan, el Wizink tiene en mente plantear una instalación totalmente nueva. No se contempla concesionar una ya existente. De la Torre ha expresado a los periodistas que "espera dar buenas noticias en los próximos meses" y ha añadido que, por su parte, arquitectos y el equipo del WiZink serán los encargados de estudiar posibles ubicaciones y que mientras tanto desde el Ayuntamiento de Málaga seguirán trabajando en ello.

