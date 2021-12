Queda poco, muy poco para que te plantes en frente de la Puerta del Sol antes de “la cuenta atrás” para esperar a que empiece “otro año más”. Y como sabemos que estás “sombra aquí, sombra allá” y que seguro que estas Navidades te cuelas en más de una fiesta, te damos los 5 motivos por los que no puedes perderte el fiestón del año antes de que se termine. Hablamos del espectáculo “Cruz de Navajas” en Ifema. Deja la pereza a un lado y no te pierdas en tu habitación, que, aunque hayas tomado mucho champagne, hoy SÍ que te vas a levantar:

1. Te has colado en más de una fiesta… y lo sabes

Fan de “La Movida madrileña”, eres el rey de los karaokes y el alma de la fiesta (ehhhh… ¿alguien ha dicho fiesta? ¿Fiesta dónde?). Te irías de farra con Ana Torroja, “la Rosalía” o Mario Vaquerizo siempre y cuando te dejaran colarte en alguna de sus fiestas. Pero lo que seguro que no sabes es que la canción que catapultó a Mecano a la fama se inspiró en una fiesta en el piso de Pedro Almodóvar en Malasaña. Así que coge un espejo de cristal, “mírate y mírate”, y plántate en este planazo repleto de luces de colores y buen rollo para descubrir muchos más secretos que desconocías.

2. Rebelde, pero con causa

Porque desde la defensa al amor libre, el retrato de las minorías raciales, la desigualdad o la falta de tabúes a la hora de poner sobre la mesa temas peliagudos de la época. No tienes pelos en la lengua y no te callas ni debajo del agua si es para defender una injusticia. Pero ¿sabías que uno de los himnos de Mecano, “Hijo de la Luna”, la escribió Nacho Cano para la Pantoja? ¡Quita quita! Mejor que a Cantora nos vamos a Hawai, Bombay que son dos paraísos.

3. La marcha no está en Nueva York. Está en Madrid

Ni Hawai ni Bombay, ni la Antártida, ni Nueva York, “a ti te gusta estar rodeado de gente que no conoces y formando un ambiente”. Y aunque este año no has podido viajar tanto como querías, y ya que te gusta la ciudad, no te cortes y asómate a ver el millón de guirnaldas que decoran la noche de “Cruz de Navajas”.

4. Te cuesta tanto olvidarle

Este año deja muchas cosas para el olvido: el ex que te ha llevado por el camino de la amargura, las millones de variantes de la covid (que ya empiezan a ser más difíciles de aprender que la lista de los reyes Godos) y todos los planes que se han quedado en agua de borrajas. Pero que no te cueste tanto olvidarlo que puedes volver a revivir los “hitazos” del grupo más exitoso de todos los tiempos de la mano de su musical oficial. ¿Y cómo te lo digo? “otra vez el champán, las uvas y el alquitrán están”. Y tan solo quedan…

5. Cinco minutos más para la cuenta atrás

Venga, pongámonos en plan Mecano (¿Y entonces qué hemos hecho hasta ahora?) y “hagamos el balance de lo bueno y malo”. Y aunque si a nuestro “yo” del pasado le contáramos todo lo que hemos vivido durante este año nos diría que estamos chiflados, por fin “decimos adiós y pedimos a Dios que en el año que viene” no tengamos ni una ni dos variantes más de la covid nuevas y podamos vivir libres y sin pandemia. Y de paso, “a ver si espabilamos los que estamos vivos y en el año que viene nos reímos” (un poquito más, al menos).

Sobre Mecano Musical Experience, Cruz de Navajas

Con más de 26 millones de discos vendidos en todo el mundo, Mecano es considerado el grupo musical más exitoso de la historia de nuestro país. Ahora, más de 20 años después de su separación, Mecano Musical Experience te trae, “Cruz de Navajas”, para revivir sus canciones más emblemáticas en el Espacio Raro de Ifema. Un espectáculo que ya han disfrutado más de 80.000 espectadores.

