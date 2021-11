El libro de poemas de amor que Luis García Montero ha "enterrado" junto a Almudena Grandes

Noticias relacionadas Cientos de lectores se despiden de Almudena Grandes y acuden al entierro con sus libros

El pasado sábado se conocía la noticia de la muerte de la novelista Almudena Grandes a los 61 años, tras confesar semanas atrás que padecía un cáncer. Un fallecimiento que ha conmocionado al mundo de la cultura, dejando homenajes por doquier hacia una de las figuras más importantes de las letras españolas de los últimos años. Feminista y comprometida con la izquierda, ahora descansa en uno de sus lugares predilectos de Madrid, entre la misma memoria que reivindicó desde los personajes de sus novelas.

Al son de Noches de boda de Joaquín Sabina se han despedido este lunes los familiares y amigos de la escritora en el Cementerio Civil de Madrid. Un lugar que la propia Grandes señalaba como lugar de "obligada memoria", compartiendo reposo junto a importantes figuras de la política y las letras como las de La Pasionaria, Largo Caballero, Pablo Iglesias, Pío Baroja o Pi y Margall.

Los restos de Almudena Grandes descansan en su querido Cementerio Civil, reivindicado en muchas ocasiones por la escritora. EFE

El último adiós de la escritora ha contado con un momento de especial emoción, cuando su marido, Luis García Montero, ha depositado en el interior de la sepultura un ejemplar de su poemario, Completamente viernes. Publicado en 1998 y escrito entre 1994 y 1997, los versos que lo componen fueron reunidos en los primeros años de matrimonio de la pareja. Entre los poemas que contiene el volumen encontramos los versos que abren Problemas de geografía personal: "Nunca sé despedirme de ti, siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho".

Montero utilizó su poesía como un diario personal, recogiendo de forma meticulosa su experiencia personal, donde incluso la rutina, el trabajo y el caos de la ciudad forman parte del día a día del amor entre sus protagonistas. Los objetos adquieren entre sus versos un cariz de intimidad total, incluyendo en sus imágenes el recuerdo que se materializa "en el mando distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho", pertenecientes al poema que da nombre al libro.

La temática intimista gira en torno al recuerdo, la pérdida y el adiós, tan temido por quien descubrió la felicidad en su Almudena. Un libro que fue para el poeta un recipiente sobre el que volcar aquellos primeros años de convivencia, dejándolos sobre el féretro de su gran amor para que no olvidarlos jamás. Un gesto recibido entre aplausos de apoyo a un más que emocionado Luis García Montero.

Funeral de Almudena Grandes https://t.co/7VFgNEGLkC — Europa Press (@europapress) November 29, 2021

Este lunes utilizaba su cuenta personal de Twitter para agradecer los mensajes de cariño recibidos tras conocerse la noticia de la muerte de la escritora el pasado sábado: "Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado y de empezar una nueva vida con el amor de siempre". Palabras que ambos nunca dejaron de dedicarse durante décadas desde las primeras páginas de sus novelas, ensayos y poemarios.

Junto a Montero y sus tres hijos ha permanecido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como representantes de la política nacional como el líder de Más País, Íñigo Errejón; la ministra de Igualdad, Irene Montero o la vicepresidenta Yolanda Díaz. También se han desplazado también amigos y compañeros de la escritora como Joaquín Sabina, Pedro Almodóvar, Pepa Bueno, El Gran Wyoming, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Julián Casanova, Jordi Grácia, Montserrat Domínguez, Javier Rioyo, Rosa Torres-Pardo o Ana Belén, quien ha leído un fragmento de Por una falda de plátanos.

Hasta el Cementerio Civil se han desplazado centenares de personas portando libros de la autora. EFE

Tampoco han faltado sus lectores y lectoras, quienes han portado durante el sepelio los libros de la autora, banderas del Atleti y carteles en recuerdo de la escritora. Durante la ceremonia se han podido escuchar desde oraciones hasta cánticos al grito de "sin memoria no hay democracia", enmarcados en un ambiente de profundo respeto y tolerancia. También en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, los ejemplares disponibles de sus novelas se han agotado en pocos días, postergando el adiós a la escritora que muchos han decidido hacer a través de sus libros.

Sigue los temas que te interesan