Muere el actor Sid Haig, inolvidable Capitán Spaulding, a los 80 años.

Sid Haig fue un clásico del cine de terror de los años ochenta: rodó más de cincuenta películas, llegando a trabajar con cineastas de renombre como Quentin Tarantino. En Jackie Brown hizo de juez y en Kill Bill Vol. 2, de Jay. Su papel más mítico fue el de Capitán Spaulding en las películas de terror de Rob Zombie: House of 1000 Corpses y The Devil's Rejects.

También ha aparecido en series de televisión como Batman, Star Trek, Misión Imposible, Gunsmoke, The Rockford Files, Buck Rogers in the 25th Century, La Isla de la Fantasía, Sledge Hammer!, The A-Team, The Fall Guy, Jason of Star Command y MacGyver.