La pulla de Madonna a Rosalía: "Quise que cantara en mi cumpleaños pero pidió mucho dinero"

La polémica lleva abierta desde marzo: ahí Óscar Puente, alcalde de Valladolid, reveló en su cuenta de Twitter que no había podido contratar a Rosalía para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo porque pedía una cifra inasequible, 500.000 euros. La artista respondió entonces que esa información era "falsa", pero él insistió: "Si es menos, encantados de que venga". Hoy el zafarrancho se aviva con las declaraciones de la reina del pop, la mismísima Madonna, en una entrevista concedida a El Mundo.

Ahí revela que descubrió a la cantante catalana "hace más de un año" y que hizo "todo lo posible" porque fuese a Marruecos, a tocar en su cumpleaños, el 16 de agosto. Su deseo era que actuara para ella. "En ese momento nadie sabía quién era", arremete, con malicia. "Pensaba que yo era la única persona que la conocía y pensaba: "Oh, descubrí a alguien que nadie conoce". Me dije: "Voy a conseguir que venga". Pero todo se complicó mucho".

Parece ser que cuando las dos artistas comenzaron a hablar "se trataba de una transacción simple": "Ahí lo único que necesitaba era a su guitarrista y a algunos palmeros; iban a compartir habitaciones porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño. Entonces apareció un mánager, y luego un agente, y entonces ya había cinco personas de por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero, y luego eran 36 personas y yo estaba como "espera, espera, ¿qué?". Así que no vino".

La cosa no ha quedado ahí. Madonna ha lanzado una última pulla. "No tuve noticias de ella durante un tiempo, y de repente se convirtió en una gran estrella. Me decía: 'Sí, yo tenía razón'". Pero no sólo ha habido palabras tensas. También reconoce que la admira "porque en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma".