Cataluña vuelve a retar al TC para gravar a las operadoras y salvar a la Cultura

La Generalitat está evaluando recurrir a "operaciones de ingeniería financiera" con el fin de recuperar la tasa audiovisual que anuló el Tribunal Constitucional (TC) "porque es beneficiosa y una reivindicación unánime del sector", según ha señalado a Efe la consellera de Cultura, Laura Borràs. Ha explicado que "si el TC es un muro que impide que los ciudadanos de Cataluña se beneficien de una ley que aprobó por unanimidad el Parlament de Cataluña, que es donde se legisla, tendremos que encontrar un camino para hacer efectivo aquello en lo que nosotros creemos y que el sector también considera que es lo que se debe hacer".

En su opinión, el TC anuló la ley "porque salía del Parlament, sin tener en cuenta si era beneficiosa o no para la ciudadanía", por lo que está convencida de que la obligación de la Generalitat es "hacer efectivo su contenido". "Estamos redactando un nuevo anteproyecto de ley -ha indicado-, pero simultáneamente estamos buscando otras operaciones de ingeniería financiera para obtener estos recursos, bajo la forma de tributos, de tasas, de impuestos...".

La consellera no ha querido dar más detalles al respecto porque "estamos hablando del TC, que es un adversario que tumba las cosas sin mirar sin son positivas para la gente". En consecuencia, considera preferible no ofrecer más datos sobre qué se está preparando porque, de concretar más, "es posible que entren a intervenir los detalles". "Es triste que lo tengamos que hacer así y no lo podamos hacer de manera normal, como se hace en países normales donde los parlamentos ejercen de representantes de los ciudadanos", ha lamentado.

La tasa fue aprobada por el Parlament en 2015 y se aplicó durante dos años y medio hasta que fue anulada por el TC, que alegó que este impuesto se superponía al IVA y suponía una doble carga fiscal. Durante el tiempo en que el canon estuvo en vigor se recaudaron un total de 33 millones de euros, que contribuyeron a que el sector audiovisual catalán afrontara la crisis, según sus representantes.