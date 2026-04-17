Sánchez, a Wyoming: "A este ritmo celebramos juntos los 25 años de 'El intermedio'. Tú en la tele y yo en la Moncloa"

Pedro Sánchez, en tirantes, envía un mensaje de felicitación a 'El intermedio' por sus 20 años.

Pedro Sánchez se coló por sorpresa en el especial que El intermedio emitió en laSexta este jueves, 16 de abril, para celebrar sus 20 años en antena.

El presidente del Gobierno envió un mensaje de felicitación a El Gran Wyoming por sus dos décadas al frente del formato producido por Globomedia (The Mediapro Studio).

Ocurrió después de que Andrea Ropero, colaboradora del espacio, recordara algunos de los temas de compromiso social a los que El intermedio ha dado voz durante todo este tiempo. En ese momento, Wyoming se preguntó: "¿Hay alguna injusticia que no hayamos sacado?".

Fue entonces cuando la periodista reveló que el programa había recibido "un mensaje especial" de "un espectador que nos ve desde Madrid".

Acto seguido, apareció en pantalla Pedro Sánchez, desde su despacho en Moncloa y luciendo unos tirantes como guiño al presentador de laSexta.

El baño de realidad de hoy igual le ha pillado un poco de sorpresa al jefe...



Pedro, no seas humilde, anda, ya quisiera George Clooney. Aunque nosotros también tenemos un mensaje para ti: desinstálate TikTok, por favor 🙏#elintermedio20 pic.twitter.com/ltE6By6JPN — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

En un vídeo grabado previamente, el dirigente socialista empezó diciendo: "Menudo baño de realidad para Wyoming. Acabo de ver el análisis que hacíais sobre las gafas inteligentes que llevé estos días durante mi viaje a China. Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas".

"Tengo otras de otro modelo, pero no las voy a enseñar ahora. Esto para un vídeo de TikTok", agregaba Sánchez para bromear después sobre su parecido con George Clooney.

"Aunque os lo agradezco, estoy muy lejos de parecerme a George Clooney. Ya me gustaría porque, entre otras cosas, a mí solamente me dan agua", continuó.

"Aquí el que marca tendencia eres tú y, como ves, yo te sigo", dijo enseñando los tirantes que lucía. "Estaré atento a tus próximos looks a ver con qué nos sorprendes y cómo te puedo copiar".

Sánchez finalizó el vídeo de felicitación con este mensaje político: "Querido Wyoming, a todo el equipo de El intermedio, os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años de El intermedio. Tú en la tele y yo en la Moncloa".

Récord de audiencia

El especial de El intermedio por sus 20 años marcó su mejor dato de audiencia de los últimos cuatro años al registrar un 10,2% de cuota de pantalla.

El programa de laSexta, no obstante, tuvo una duración mayor, alargándose hasta la media noche. En esa franja, fue segunda opción, superando al cine de La 1 (9,4%), Horizonte (8,9%) y el final de Perdiendo el juicio (8,1%).

DATAZO del especial 20 AÑOS de @El_Intermedio al alcanzar un 10.2% de share y una media de 1.128.000 espectadores en @laSextaTV



👔 Segunda opción de su franja, solo por detrás de A3



👔 Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Nl6tWCOX4b — Dos30' (@Dos30TV) April 17, 2026

Supervivientes lideró nuevamente con un 16,6% en Telecinco. Es decir, el reality sufrió un bajón de casi tres puntos en comparación con el jueves anterior.

Para festejar los 20 años de El intermedio, que son los mismos que cumple laSexta, el programa reunió a diferentes rostros de la política, como los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente y Mónica García, y de la cultura, como Miguel Ríos o Santiago Segura.