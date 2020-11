La operación estética que ha mantenido a José Antonio León alejado del micrófono de 'Sálvame'

José Antonio León ha sido una de las piezas clave en el estallido del caso Cantora en Telecinco. El pasado viernes 13 de noviembre al filo de las dos de la madrugada, el reportero de Sálvame enviaba un mensaje a Jorge Javier Vázquez (50) desvelando qué había sucedido el 2 de agosto en la finca de Isabel Pantoja (64) para que Kiko Rivera (36) se sintiera traicionado por su madre.

"Nuestro compañero José Antonio León me ha escrito y cuenta que en Cantora el 2 de agosto se abrió la habitación de Paquirri, que estaba siempre cerrada, y Kiko vio que estaba absolutamente todo lo de su padre, cuando en su día se denunció el robo", relataba el presentador.

En aquel momento, la información del reportero abriría nuevas tramas en el conflicto entre la tonadillera y su hijo que siguen tratándose en los platós de Telecinco actualmente. Sin embargo, pocos han reparado en que el periodista no había aparecido para hablar del asunto en pantalla hasta este lunes 23 de noviembre.

Y es que el jienense ha estado durante 10 días apartado de su puesto de trabajo debido a una baja médica. No obstante, no ha atravesado ningún problema de salud. Su ausencia se ha debido a que el reportero ha decidido someterse a una intervención estética para mejorar su aspecto físico.

"Buenas tardes, tenía ya ganas de hablar, que llevaba 10 días sin aparecer porque me he hecho unos abdominales y ya los veréis", desvelaba con naturalidad en su primera conexión en Sálvame esta semana.

El reportero se ha realizado una lipoescultura de alta definición para marcar su zona abdominal, una intervención a la que el reportero ya ha acudido anteriormente para mejorar el aspecto de su atlética figura.

Hace dos meses, José Antonio ya anunciaba a sus más de 68.000 seguidores en Instagram que se sometería a esta intervención. Antes de pasar por quirófano, el periodista se ha aplicado un tratamiento de ondas de choque durante varios días, cuyo objetivo es "romper la fibrosis de la anterior lipo", tal y como él mismo ha relatado.

Todo el proceso se ha realizado en la Clínica Rocío Vázquez de Sevilla, a la que el reportero nombra en todas sus publicaciones. Según se lee en la web del centro médico, la lipoescultura de alta definición a la que se ha sometido José Antonio "es muy común entre personas que, tras haber comenzado dietas exhaustivas y deporte constante, no han llegado a conseguir el resultado que desean".

Por tanto, la clínica aclara que este tipo de cirugía no es apta para "pacientes con obesidad o sobrepeso", sino para perfiles como el del reportero de Sálvame, que acostumbra a llevar una vida sana y practica ejercicio a menudo para mantener su figura.

El precio de esta intervención puede oscilar entre los 3.000 y los 5.000 euros, aunque desde la clínica sevillana que ha llevado a cabo la lipoescultura del periodista aclaran que cada caso es distinto y es imprescindible estudiarlo para poder dar un presupuesto.

La realización de la lipoescultura de alta definición conlleva la aplicación de anestesia general y puede durar hasta cinco horas. Tras la intervención, el paciente debe permanecer ingresado de uno a dos días, en función de su evolución.

Pese a que José Antonio León ya se ha incorporado a su puesto en Sálvame, su recuperación todavía no ha terminado. El reportero ha cumplido con el período reposo de una semana, aunque las dos primeras semanas debe llevar una faja compresora y seguirá teniendo inflamación en la zona. Los resultados de la operación no serán totalmente visibles hasta pasado un mes, lo cual puede ser el motivo por el que el periodista todavía no ha mostrado cómo ha quedado su abdomen.

