Cristini Couto, destrozada, desvela el maltrato y la transfobia que sufrió en su infancia

Este martes, durante el programa La casa fuerte: código secreto, la concursante Cristini Couto (36 años) se ha sometido a la sección El espejo del alma, en la que se ha abierto en canal y ha confesado los aspectos más duros de su vida. Nada más enfrentarse a su propio reflejo, Couto ha asegurado: "Veo una niña que es una mujer empoderada". Cristini no lo ha pasado nada bien en el pasado, sobre todo en su infancia y adolescencia.

La suya ha sido una lucha titánica por que todos la reconocieran como lo que es: una mujer. "Mujer es lo que he logrado ser. Me ha costado muchísimo que me reconozcan como mujer", ha desvelado, entre lágrimas. "No podría haber sido peor, fueron muchos días de lágrimas, qué duro, no tenía ningún apoyo", ha apostillado. Tanto, que incluso en el colegio sufrió bullying y los niños llegaron a tirarle piedras, además de pegarle: "Me tiraban piedras, me han pegado muchas veces, ¡muchas! Pero diría nunca dejé de soñar, el rencor se ha transformado en dolor y perdón. He perdonado a todo el mundo que me hizo daño, amigos familia, hermano, a mi madre...".

Cristini, completamente rota frente al espejo narrando la insoportable situación vivida en el colegiohttps://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte6 pic.twitter.com/8qne3FGIOF — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 17, 2020

A nivel familiar, la madre de la modelo también ha aparecido en la sección de La casa fuerte 2. No siempre la apoyó como ahora; le costó mucho verla como mujer. "Aunque sea dura la batalla, nunca dejes de luchar", se convirtió en su lema de vida. No solo su madre no supo encajar la identidad de Cristini, tampoco su hermano, quien llegó a maltratarla física y psicológicamente.

"Le intenté perdonar, es el único hermano que tengo. Lo necesitaba... No he tenido a un hombre en la familia, fue muy duro su rechazo y después de haberle perdonado, y de haberle ayudado mucho, hace 5 ó 6 años me dijo la palabra final... Él no me entiende, no me acepta, pero me gustaría un abrazo de mi hermano, la verdad", ha asegurado. "He podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy gracias a mi fuerza, a mi fe, sobre todo a mi fe", ha sostenido Couto a modo de reflexión.

Gracias, Cristini, por convertirte en la mujer empoderada que eres ❤️https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte6 pic.twitter.com/pYawWeNfnV — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 17, 2020

Sandra Barneda (45), la presentadora, le ha querido agradecer su valiente testimonio y su lucha: "Gracias por haberte convertido en la mujer empoderada en la que te has convertido para ser capaz sin dar detalles a muchísima gente que nos está viendo. Es muy injusto que te tiren piedras y te rechacen por luchar y ser como quieres ser. Muchísimas gracias por haber recordado esa infancia". Couto, para terminar, se dirigió a la niña que fue y le mandó este mensaje: "Lo más importante es quererte a ti mismo y enfrentarse a todo aunque tengas miedo, porque nada es imposible".

