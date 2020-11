Isabel Pantoja hace 'playback' en 'Idol Kids' y le llueven las críticas

NO CONVENCE

Corren tiempos complicados para Isabel Pantoja (64 años). La artista, que se encuentra actualmente refugiada en la finca Cantora a consecuencia del escándalo levantado por Kiko Rivera (36) en referencia a la herencia de su padre, apareció este lunes por la noche en la pequeña pantalla para desempeñar su papel de jurado en Idol Kids. El programa, que fue grabado hace meses, presentó a su gran estrella con vítores y aplausos, una presentación gloriosa que acompañó de una actuación que no ha terminado de convencer a todos los espectadores.

Después de que Jesús Vázquez (55) diera la bienvenida a Edurne (34) y Carlos Jean (47), los otros dos miembros del jurado, la sevillana hizo acto de presencia en el escenario para interpretar uno de sus últimos temas, Enamórate. Una actuación en la que demostró su saber estar en escena, pero en la que no dejo ver sus cualidades vocales en todo su esplendor. La tonadillera decidió cantar en playback, algo que defraudó a parte de la audiencia.

"En un programa de artistas, cantantes, gente que pasa muchos castings, nervios, presión, que lo dan todo en el escenario... ¿Se tiene que ver a esta mujer cantando en playback?", "Me esperaba una actuación en directo, vamos... le sobran tablas para hacerlo, no entiendo que en un programa que cantan en directo ella salga haciendo un playback", o "Ver a Isabel Pantoja haciendo playback en un concurso de talentos para niños dice mucho", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la red social Twitter. Palabras a las que también acompañaron varios tuits en los que se hace humor con la actuación de Pantoja.

Pese a los cometarios negativos vertidos por algunos telespectadores, otros no quisieron perder la oportunidad de alabar la manera en la que la artista se mueve por el escenario, aunque decidiera no mostrar su voz en directo. Una actuación que contó con cuerpo de baile y una estética 'art déco' al más puro estilo Gran Gatsby donde Pantoja sí que conquisto a parte de su público. "Será todo lo que sea, pero hay que reconocer que Isabel Pantoja es una artista como la copa de un pino", "Una profesional, divas como ella en España no quedan" o "Está maravillosa, como siempre", son algunas de las palabras de cariño que la tonadillera recibió en la ya citada red social. Una disparidad de opiniones que en muchas ocasiones enfrentan la faceta artística de la sevillana con su turbulenta vida personal.

Lo cierto es que el 'escándalo Cantora' ha destrozado el que podría haber sido uno de los momentos más dulces para Isabel Pantoja en los últimos años, y es que su participación en el jurado del programa de talentos la ha hecho regresar de manera triunfal a los medios de comunicación tras su paso por Supervivientes 2019. Una mayor exposición que irá acompañada de la presentación de un nuevo trabajo musical que será publicado en las próximas semanas y que se verá, casi con toda seguridad, empañado por la polémica. Un asunto que, por otra parte, está siendo de lo más rentable para la cadena en la que trabaja, Telecinco, dado que la última emisión de Idol Kids ha sido la más vista desde el estreno del concurso cosechado un 17,5% de share con 2.200.000 espectadores.

