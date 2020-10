Susana Molina abandona su canal de Mtmad de forma inesperada y desvela los motivos

Susana Molina (30 años) ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que abandona temporalmente la grabación de sus vídeos en Mtmad, el espacio Contigo sí by Susana Molina. Esta nueva 'baja' en la plataforma digital de Mediaset se produce justo 24 horas después de que Diego Matamoros (34) anunciase, a su vez, su retirada de Borré Cassete, también temporalmente por las secuelas que le ha dejado haber padecido la Covid-19.

En el caso de Susana, la exconcursante de Gran Hermano ha asegurado que este adiós se trata, en realidad, de un hasta luego. Regresará, pero cuando esté "al cien por cien": "Iba a decir que va a ser el último vídeo del canal, pero no. Va a ser un pequeño parón, un paréntesis, un descansito. Porque, bueno, me gusta hacer las cosas al cien por cien, y sinceramente no lo estaba haciendo. Sí lo hacía con ilusión, pero no con toda la que se merece el canal. La que os merecéis vosotros".

Susana Molina en tres momentos de su confesión en Instagram.

Necesita parar, frenar y poner orden a otros aspectos de su vida, explica: "Ahora mismo tengo otras prioridades en mi vida, a las que le estoy dedicando más tiempo y no me gustaba hacer las cosas a medias. Entonces, vamos a hacer un pequeño parón, y cuando vuelva con toda la ilusión del mundo, como, por ejemplo, el tema de la casa que os he comentado, haré vídeo". Insiste en que desea trabajar dándolo todo, y no a medio gas: "Volveré cuando me sienta orgullosa del vídeo que he hecho. Espero que lo intendáis, yo sé que sí. Y muchas gracias por el resto de vídeos que habéis visto".

Eso sí, no se ha querido despedir en grabarse un último Stories en el que ha dado las gracias a todo el equipo tras Mtmad y a sus jefes: "Quería agradecer a todo el equipo de Mtmad, que se han portado muy bien conmigo. Me han dado total libertad para hablar de lo que yo quiera, me han entendido muy bien desde el primer vídeo, aún sabiendo que tendría más éxito si me metiese en según qué jardines o sería más viral. Han entendido perfectamente que no lo iba a hacer, y se lo agradezco".

Las confesiones de Susana

Susana se ha convertido en una de las influencers más aclamadas después de su exitoso paso por La isla de las tentaciones. A través de su canal de Mtmad ha realizado importantes confesiones. Se ha abierto en canal con temas como el amor y la infidelidad. "Sí, me gustan los detalles pero en plan una cena con velas y flores no me hace ilusión. Me gustan las sorpresas", ha apuntado la ex de Gonzalo Montoya (28). Y precisamente hablando del amor, Molina hizo una gran revelación que sorprendió a todos. Susana confesó que fue infiel durante una relación anterior a Gonzalo Montoya, pero confiesa que se sintió muy mal después de haber engañado a quien fuera su pareja: "Me arrepiento mucho. No compensó lo mal que me sentía después".

Susana Molina en su canal de Mtmad. Mediaset

Y como era de esperar también ha hablado en este tiempo de grabaciones del que fue su pareja en el programa de Mediaset: "Es evidente que he estado muy enamorada de Gonzalo y cuando he dejado de estarlo he dejado la relación. Fue una etapa de mi vida superbonita y feliz. Han sido unos de los años más felices de mi vida".

No es esta la primera gran confesión que Susana Molina hace en el canal online que Mediaset España facilita a algunos de sus rostros más conocidos de la pequeña pantalla. La televisiva desveló hace tan solo unos meses el impresionante sueldo que podía ganar mensualmente una influencer de su talla. En conversación con el extronista Noel Bayarri (31) éste le preguntaba concrentamente: "¿Cuánto dinero gana al mes una influencer de tu nivel?".

Ver esta publicación en Instagram Mala vibra nunca roba mi atención 📸 @andrewjim Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 19 Ago, 2020 a las 5:04 PDT

Susana Molina, que en un principio parecía mostrarse algo incómoda a la hora de desvelar la realidad, finalmente respondía al canario con suma contundencia. "Depende mucho del mes… De media, yo tampoco ganaba tanto en un mes. A lo mejor eran 4.000 o 5.000 euros más o menos. Ahora estoy ganando más dinero. Lo que pasa es que no te puedo decir con exactitud cuánto", confesaba. "Pero tampoco se gana tanto. La gente piensa que se gana mucho más", concluía.

[Más información: Diego Matamoros, obligado a despedirse de su canal de Mtmad por las secuelas de la Covid]