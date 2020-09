Yoli ('Gran Hermano 15') está embarazada de su nuevo novio

Yoli Claramonte (28 años), conocida popularmente como 'Love Yoli', ha hecho público su embarazo. La que fuera finalista de quinceava edición de Gran Hermano ha mostrado con todo lujo de detalles cómo ella y su pareja, Jorge Moreno (29), se han enterado de la noticia. Un momento que ha estado marcado por el llanto de la manchega y la cara de incredulidad del futuro papá.

Tan solo seis meses después de comenzar su noviazgo, que ha sido trasmitido de manera continuamente a través de las redes sociales y del canal que la ex gran hermana tiene en Mtmad -plataforma digital de Mediaset-, la pareja espera su primer bebé juntos, el segundo para Yoli. Un hecho que no ha parecido hacerles especial ilusión a ninguno de los dos en un primer momento.

Asiduos a mostrar su vida a modo de reality, la pareja contó hace unas pocas semanas que tras tener un 'percance' en el lecho marital, la joven se había planteado tomarse la conocida como 'píldora del día después'. Algo que finalmente no llevó a cabo y que provocó que decidiera realizarse un test de embarazo. Una primera prueba que dio positiva, pero de manera dudosa.

Yoli lloró sin consuelo tras conocer el resultado del test. Mediaset

Días después, la pareja procedió a comprar un nuevo predictor para repetir dicho test, ocasión en la que el positivo ha sido mucho más evidente. Acongojada, con el rostro cubierto de lágrimas y sin saber bien qué decir, Yoli afrontaba la realidad que marcaba el utensilio que detectaba su embarazo. Momento en el que su reciente novio no parecía dar crédito.

Antes de someterse a prueba alguna, ambos confesaban que no creían que fuera a dar positiva, pensamiento que se desvaneció cuando se toparon con la realidad. "¡Estamos embarazados!", decía la influencer minutos depués de saber que está en estado de buena esperanza, ya algo más repuesta. Palabras que dibujaron una tímida sonrisa en el rostro de su pareja, que no esperaba ser padre tan pronto.

Tras el 'shock' incial, el joven mostró su compromiso con la nueva situación que se les plantea. Mediaset

"Nunca he querido tener hijos pero contigo es diferente y me gustaría", decía el joven a su novia. "No te tienes que apartar de mí en la vida. Te voy a cuidar. Te quiero", añadía el futuro padre del bebé que ya está en camino, que aún parecía estar asimilando la noticia.

Para Yoli este será su segundo hijo, ya que tiene una niña con Jonathan Pérez (32), a quién conoció en la casa más famosa de la televisión en el año 2014. Una relación que terminó en boda en 2017 y que rompió en 2019, aunque hasta que la manchega rehizo su vida con Jorge existieron varias reconciliaciones entre ambos. La última en diciembre del 2019, momento en el que la ya expareja se sentó frente a una cámara para airear los problemas que existían entre ellos. Situación que provocó que Yoli se desmoronara al comprobar que su historia de amor había llegado a su fin, mientras que Jonathan confesaba que el factor mediático de su matrimonio había sido crucial para su disolución.

Una vida expuesta casi en su totalidad en las plataformas digitales por una joven que, tras vivir en Guadalix de la Sierra, parece tener el firme propósito de hacer de ella misma un reality. Forma de vida que unido a su llamativa personalidad han hecho que se convierta en una popular celebridad de las redes sociales.

