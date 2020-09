La mentira de Isabel Pantoja en 'Idol Kids' sobre su trauma por la muerte de 'Paquirri'

Fue el momento más emotivo de la primera entrega de Idol Kids. Rota de dolor, envuelta en lágrimas y con las manos tapando su rostro, Isabel Pantoja (64 años) volvió a dar sentido al apelativo que la bautiza como 'viuda de España' y con el que carga desde hace 36 años. La emoción brotó en ella nada más escuchar los primeros acordes de Marinero de Luces, canción dedicada al desaparecido Francisco Rivera 'Paquirri' que la hizo triunfar a mediados de los años 80 y que marcó todo un hito tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

Un aspirante a concursante, que se autoproclamaba fiel seguidor de la tonadillera, se atrevió a entonar el tema que José Luis Perales (75) compuso expresamente para Isabel tras la muerte de su marido, en septiembre de 1984. Una canción en la que se narra el desgarro por la pérdida del que ella misma cataloga como su "gran amor". Nada más comenzar a sonar, las lágrimas brotaron por la cara de la sevillana mientras observaba, de manera intermitente, al participante. Un momento cargado de emoción en el que sus dos compañeros de jurado, Edurne (34) y Carlos Jean (), estuvieron muy pendientes de la artista.

"Yo hablar con otras canciones puede ser, pero con el disco Marinero de luces... resulta de que esa es mi vida, mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que llevaba por aquel entonces, y que aún la llevo porque eso se lleva por dentro", contó la tonadillera ante la suma atención de los presentes, y añadió: "Yo tuve que dejarla de cantar, y cuando he vuelto a escucharla... era mi vida él". Palabras cargadas de tristeza que hicieron que los otros dos jueces quisieran mostrar su cariño a la artista dándole un fraternal y sentido abrazo.

Isabel Pantoja hablando con Edurne durante la primera entrega de 'Idol Kids'. Mediaset

El público asistente se mostró eufórico ante las palabras de Isabel, que visiblemente compungida confesó lo difícil que es para ella interpretar la que es una de las bandas sonoras de su vida. "No puedo cantarla ya, ya no puedo cantarla. Ya no la puedo llevar", afirmó la sevillana ante la mirada atónita del resto del jurado. Una declaración en la que daba a entender que el tema compuesto por Perales ya no formaba parte de su repertorio durante sus conciertos. Afirmación que no se ciñe en absoluto a la realidad.

Durante los dos últimos conciertos que ha realizado la sevillana, el 13 de enero del 2018 en Las Palmas de Gran Canaria y el pasado 6 de marzo en el WiZink Center de Madrid, la tonadillera ha entonado con ahínco, y ante el entusiasmo de sus fans, el ya mítico Marinero de Luces. Hecho que contradice totalmente las declaraciones de Pantoja y que puede ser comprobado visionando algunos vídeos de sus actuaciones más recientes. Como este perteneciente al show que la artista realizó este año días antes de la imposición del confinamiento obligatorio en la capital de España.

La artista solo ha podido cumplir con una cita de su nueva gira a consecuencia de la pandemia por la Covid, algo que no sucedió con su gira Hasta que se apague el sol (2017-2018). En aquella ocasión, Isabel Pantoja volvía a subirse a los escenarios tras su salida de prisión, en marzo del 2016, y actuó en países como Chile y Perú. Unos 10 concierto que contaron con una orquesta sinfónica compuesta por más de 100 músicos y que también tocaron la canción que la andaluza dice ahora haber eliminado de su repertorio.

Pese a la falacia que esbozó Pantoja en su debut como jurado de un talent show, puede que, en parte, debido a la emoción del momento, es ineludible afirmar que Isabel se ha convertido en la indiscutible protagonista de Idol Kids España. Un formato internacional que ha sido adaptado como si de un traje a medida se tratase para el lucimiento de la tonadillera. Programa en que la sevillana ha demostrado, una vez más, que es conocedora a la perfección de lo que el público y la cadena que la contrató hace más de un año, Mediaset, espera ver de ella.

[Más información: Isabel Pantoja, rota de dolor, habla como nunca de la muerte de Paquirri]