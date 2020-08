Manolo, el hombre rechazado en directo en 'El diario de Patricia', reaparece 18 años después

Entre las muchas historias de El diario de Patricia que siguen siendo recordadas casi una década después de su final, está la de Manuel Quesada, el joven que acudió al programa en 2002 para declararse en directo a Carolina, una antigua compañera del Ejército a la que llevaba mucho tiempo sin ver pero de la que estaba profundamente enamorado.

"Pues nada, tía, que estoy pillado", disparó ante su amor platónico tras varios segundos de risa nerviosa y dudas. Lo que ocurrió después ya es historia de la televisión: Carolina le rechazó y reveló que tenía novio. Además, su pareja estaba presente entre el público, por lo que la declaración de amor acabó resultando un desastre total.

Ahora, 18 años después, Manolo ha reaparecido en Espejo Público para contar cómo le afectó aquel rechazo en directo y cómo es su vida actual. Lo ha hecho después de que este lunes el programa recordara su paso por El diario de Patricia en Esplash, la nueva sección presentada por Ricky García.

Manolo confesaba que su cuñada le avisó de que estaban hablando de él y no dudó en ponerse en contacto con el programa y contar cómo recuerda ese momento que permanece en la memoria de los espectadores más nostálgicos. "Es increíble cómo el vídeo sigue dando juego, ayer me quedé perplejo", reconocía.

Manolo ha comentado su paso por 'El diario de Patricia'. Atresmedia

Aunque después del programa no volvió a hablar con Carolina, asegura que la chica dejó al que era su novio al poco tiempo de aquello. Manolo, por su parte, consiguió olvidarla y encontró de nuevo el amor, por lo que el rechazo en directo se quedó en una anécdota de juventud."No me arrepiento de la experiencia, pero todavía me sigue persiguiendo el vídeo", ha confesado.

"Estoy felizmente casado, llevo 15 años con mi mujer", ha afirmado el recordado personaje, que asegura que cuando conoció a su actual pareja decidió hacerla partícipe de su pasado desde el primer momento: "Desde el principio le conté absolutamente todo".

Tras este relato, Espejo Público se ha propuesto encontrar a Carolina, la otra parte de la historia, para conocer su versión de lo que ocurrió después del paso por El diario de Patricia.

[Más información: Presentadora, profesora y madre: así es Esther Vaquero, la estrella del verano de Antena 3]