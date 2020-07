'Animales Nocturnos', en crisis: cada vez menos personas quieren sintonizar con Cristina Tárrega

Cristina Tárrega (52 años) estrenaba el espacio Animales Nocturnos el pasado 15 de junio. Lo hacía ilusionada, ya que su fichaje para el late night de Mediaset era el gran revulsivo para verano. Había muchas esperanzas. La idea era que Tárrega, con su impronta particular, recuperase la esencia de dos espacios míticos, Territorio Comanche y Sola en la ciudad. Han pasado ocho años desde que la comunicadora valenciana saliese de Telemadrid y dejase de presentar su espacio estrella.

Con esta expectación, el espacio registró un 7 por ciento de cuota de pantalla y 366.000 espectadores quisieron sintonizar y hablar con la valenciana. Un dato aceptable, tampoco sobresaliente, para el late night de Telecinco. No obstante, desinflada la expectación por conocer el formato, los seguidores del mismo han ido cayendo cada semana, bien en cuota o en millones de espectadores: 8,7 y 335.000, 8,3 y 367.000, 6,6 y 264.000 y 6,1 y 289.000.

Tárrega junto a sus colaboradores en 'Animales Nocturnos'. Mediaset

Con los datos en la mano se puede apreciar una 'fuga' de audiencia, si bien no muy destacable, sí paulatina que, de momento, según la información que maneja este medio, no preocupa, pero sí ha sido abordada para ponerle remedio. No solo el programa ha descendido en share, sino también en duración. Y es que, así como el estreno dio comienzo en torno a las doce y media de la noche -justo al término del cine de Prime Time- los programas que siguieron ya arrancaban pasada la una de la madrugada.

La trayectoria de Tárrega

Pese a la audiencia, este espacio con Cristina es algo muy rodado para la de Valencia, ya que demostró su desenvoltura en Sola en la ciudad y Territorio Comanche. En el primer programa, Tárrega resolvían las dudas de los espectadores sobre cuestiones sexuales, románticas o psicológicas.

Tárrega en imagen de archivo. Gtres

El éxito de este programa fue tal que Antena 3 la fichó para el programa Cristina, amiga mía. No obstante, pese a las expectativas, este no cumplió con lo prometido en cuanto a share. Sea como fuere, si hay un programa que ha marcado la vida de Cristina ese fue Territorio Comanche. En él mantuvo el espíritu de Sola en la ciudad, pero incluyendo reportajes e invitados famosos. Fue el buque insignia durante años para la cadena autonómica madrileña. Lo cierto es que la carrera profesional de Tárrega es amplia y variada desde que comenzó a trabajar en la emisora valenciana de Radio Intercontinental. Pasó por diversas cadenas de radio y formó parte en los 80 del grupo musical pop en Valencia Mamá ya lo sabe. En los noventa debutó en la televisión con un programa taurino en Canal +. Más tarde, aterrizaría en Telecinco junto a Raffaella Carrà (76) en su programa En casa con Rafaella. Tras esto, llegaría su gran oportunidad en Telemadrid y en otras cadenas privadas hasta que se consolidó como colaboradora en Mediaset. Uno de sus trabajos más estables a día de hoy es el de El programa de Ana Rosa, donde colabora desde 2010.

La valenciana lleva veinte años casada con el exfutbolista José María Quevedo, más conocido como 'Mami' Quevedo. Hace un tiempo se habló de un distanciamiento entre ellos que, finalmente, supieron acallar y hacer desaparecer. El matrimonio es padre de un niño, Marco, de 15 años. El futbolista pasaría a ser foco de la crónica social con motivo de su boda con la periodista que tuvo lugar en Cádiz, en 1999. En 2014 'Mami' dejó España para poner rumbo a China por trabajo.

[Más información: Cristina Tárrega, la apuesta de Telecinco este verano: vuelve como presentadora a lo 'Territorio Comanche']