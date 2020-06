Toñi Moreno regresa a 'Viva la vida' para sustituir a su sustituta Emma García

El año 2018 no lo olvidarán fácilmente ni Toñi Moreno (47 años) ni Emma García (47). Sus vidas profesionales dieron un vuelco de 180 grados cuando la cadena de Fuencarral, Mediaset, anunció de forma sorpresiva que se producía un importante baile de caras: Toñi Moreno abandonaba Viva la vida para presentar Mujeres y Hombres y Viceversa, y Emma García se ponía al frente del espacio líder de los fines de semana.

Un cambio en la presentación que dio mucho de qué hablar y que dejó tocada de ánimo a Toñi Moreno, quien veía cómo de repente le arrebataban ese programa que vio nacer y que le había dado su gran oportunidad de volver a presentar a nivel nacional. Un duro batacazo que fue superando con el paso de los días y de los meses. Y cuando todo parecía estar en su sitio, y ambas presentadoras asentadas en sus puestos, año y medio después se produce lo que se creía improbable cuando no imposible.

Toñi Moreno vuelve a presentar Viva la vida, regresa a su programa, aunque solamente durante el periodo estival: será la sustituta de Emma este verano. Sin duda, toda una carambola del destino: sustituye a la que un día la sustituyó a ella. La historia de una dolorosa sustitución. Según ha podido conocer JALEOS, la noticia de este revelo ha cogido a Toñi "completamente por sorpresa". No se esperaba esta oferta, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado la encargada de reemplazar a Emma fue Sandra Barneda (44).

Cuentan a este medio que "al principio se quedó en shock", pero que rápidamente se transformó en "alegría e ilusión". No podía negarse, ya no solo porque Toñi trabaja en Mediaset, sino porque ese programa "fue como un renacer para ella, en muchos sentidos". Dijo sí al instante, "en el fondo es como cerrar un ciclo para ella". Alguien que la conoce bien asegura que está deseando divertirse y pasárselo de fábula después de una temporada ejerciendo como madre. Será el primer programa que retome como presentadora tras el confinamiento y "lo necesita".

Toñi y sus nuevos proyectos

La periodista se ha convertido en madre de su pequeña Lola este 2020, un nacimiento que ha coincidido con la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. Hace un mes, la andaluza revelaba un nuevo proyecto profesional en el que ha trabajado durante el confinamiento y que nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta ahora: "Estoy escribiendo un libro sobre eso, para contar la realidad del cuento de lo que es embarazarse con 46 años".

Así, Toñi Moreno ha decidido plasmar a través de un libro su experiencia al ser madre pasados los 40, una vivencia que no ha sido tan positiva como se suele vender. "Estaba muy cansada, acabé agotada. Hay gente que ha tenido un embarazo estupendo, pero yo he tenido uno achacoso. Entonces pensé 'necesito recuperarme yo para estar bien para ella'", confesaba el pasado mayo para añadir: "Eso y que tenía que trabajar. No sé si soy buena o mala madre, pero decidí no darle el pecho".

Paolo Vasile (67), Consejero Delegado de Mediaset, por confiar en ella y dejarla "bien asegurada" en su trabajo: "Ahora, a mis 46, es cuando he visto el momento de ser madre, pues después de mi baja por maternidad sabía que tendría un sitio al que volver". En cuanto a la decisión de ser madre con 46 años, Toñi afirmaba que es ahora cuando se ha visto preparada, aprovechando para agradecer a(67), Consejero Delegado de Mediaset, por confiar en ella y dejarla "bien asegurada" en su trabajo: "Ahora, a mis 46, es cuando he visto el momento de ser madre, pues después de mi baja por maternidad sabía que tendría un sitio al que volver".

Lo cierto es que Toñi Moreno ya suele compartir con todos sus seguidores su día a día como madre trabajadora y primeriza. A través de Dos vidas, su canal en la plataforma Mtmad, la presentadora muestra su faceta más natural, habla sobre la maternidad y abre una puerta a su vida personal. Y es que, desde que su pequeña Lola ha venido al mundo, Toñi tiene claras cuáles son sus prioridades y confiesa prestar atención a aspectos que antes tenía descuidados, como la salud y el bienestar. Por ello, decidió empezar a cuidarse con la ayuda de dos entrenadores personales. Un reto que está afrontando con fuerza durante el confinamiento aunque, como queda constancia en su canal de Mtmad, a veces se le hace un poco cuesta arriba.

