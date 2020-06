Emma García desvela la sorprendente lección que le dio su hija con solo 10 años

Emma García (47 años) se ha puesto al mando de Viva la vida una vez más este domingo, horas después de conocerse que será Toñi Moreno (47) su sustituta durante el periodo de vacaciones. En esta jornada el logo del programa se ha teñido con los colores de la bandera LGTBIQ+ por el inicio de las celebraciones por el Orgullo 2020.

En este sentido, la presentadora y su equipo de colaboradores han dedicado unos minutos de su tertulia a la divulgación de las actividades virtuales programadas para este festejo, y han tratado el asunto de la tolerancia, la necesidad de libertad y la diversidad de amar sin prejuicios.

Durante esa charla, Emma ha querido compartir una anécdota personal que le ocurrió con su hija: "Voy a contar la lección que me dio mi hija hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña, tendría 8 ó 10 años", empezaba a explicar. "En una de las conversaciones que tenía con ella, le dije la frase: 'Ya me lo dirás cuando tengas novio'. A lo que ella me contestó: 'O novia'".

García ha justificado su uso del género en esa afirmación: "Son frases que decimos sin pensar, y mi hija me lo recalcó así. Fue una lección".

Uxue, la hija de Emma, ya es adolescente y, según lo contado por la presentadora, es una joven tolerante y libre que vive en el siglo XXI con todas las consecuencias y con una mente abierta y empática.

La impactante foto junto a su madre

El pasado martes 23 de junio, la comunicadora presentó a su madre en las redes sociales y la reacción de sus seguidores fue abrumadora.

"¡¡¡Mi luz, mi guía, mi refugio... mi ama!!!", escribía la presentadora junto a la foto en la que posa junto a su madre. La guipuzcoana tuvo que esperar tres meses para reencontrarse con su familia en Euskadi y lo celebró compartiendo con todos sus fans una imagen posando con su progenitora que ha desvelado de donde le vienen a Emma esos rasgos tan personales.

La instantánea dejó en shock a sus más de 400.000 seguidores. "Cómo os parecéis", "Qué joven es"... comentaban algunos de los admiradores de la conductora de Viva la vida.

Su obsesión oculta en 'Viva la vida'

Cada sábado y domingo la presentadora vasca saluda a las cuatro de la tarde en punto a los millones de espectadores de Telecinco. En esos primeros segundos de emisión en directo ella es la única persona que aparece en pantalla, solamente está ella ante la cámara y por ello es el mejor momento para ver su estilismo en todo su esplendor. Y tras analizar sus outfits durante este año y medio, se puede confirmar que existe un hilo conductor entre la mayoría de ellos: un complemento que repite hasta la saciedad.

Se trata de un cinturón ancho que envuelve su cuerpo y marca su silueta. Lleve el tipo de estilismo que lleve, sea vestido, top y falda o un traje, Emma García apuesta siempre por rematar sus looks con este accesorio que le hace sentir guapa y segura.

Lo ha lucido en una gama muy diversa de colores: azul cielo, plateado, dorado, negro, rojo, verde oscuro... Además también lo luce con diferentes tejidos, formas o diseños, como en textura de piel de serpiente, con agujeros sobre él o con brillo.

