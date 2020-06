Fani se enfrenta en directo a Sonsoles Ónega por un comentario sobre la educación de su hijo

A los concursantes de La casa fuerte no parece estar sentándoles bien el retiro veraniego del que disfrutan gracias al programa. La tensión entre ellos es cada vez más evidente y las broncas se adueñan de la convivencia. En la gala de este domingo, ese ambiente de discordia ha traspasado la pantalla debido a una discusión entre Fani Carbajo (34 años) y Sonsoles Ónega (42).

Todo comenzaba con una información que Fani y Christofer (29) recibían del exterior: el hijo de ella ha suspendido tres asignaturas, pero finalmente podrá pasar de curso. La concursante trataba de restar importancia al asunto: "Estoy segura de que ha suspendido plástica, educación física y valores".

En ese punto, Sonsoles intervenía para hacer hincapié en esa última materia: "¡Vaya, hombre! No me digas que ha suspendido valores", a lo que Fani explicaba que "son asignaturas que no están dando en casa". La presentadora respondía asegurando que "eso es lo preocupante".

En un primer momento, Estefanía no entendió el doble sentido de las palabras de la presentadora, pero Christofer y María Jesús Ruiz (37) se encargaron de 'traducir' su discurso. Minutos más tarde, la concursante retomaba el tema para reprender a una sorprendida Sonsoles: "No me ha gustado cómo te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que le doy", espetaba enfadada.

La concursante ha defendido que su hijo "es un niño muy educado, todo lo pide por favor y nunca discute con nadie", unas palabras que apoyaba su novio asegurando que el comentario de Sonsoles sobre los valores "ha quedado muy feo".

No voy comentar nada porque es tema menor

El enfrentamiento en pleno directo sorprendía a los espectadores y a los propios compañeros de Fani y Christofer. Incluso Yola Berrocal (49) intervenía para llamar la atención a la pareja: "Pero, ¿cómo os estáis metiendo con la presentadora? Estoy flipando".

Sonsoles, sin embargo, trataba de rebajar la tensión y pedía disculpas a Fani: "En ningún momento he juzgado la educación que tú le das a tu hijo [...] Te pido disculpas si has interpretado algo de una manera que te ha dolido", zanjaba. Una explicación que no ha convencido a buena parte de la audiencia, que ha considerado que Ónega se excedió en sus comentarios.

